Финалист шоу «Перепой звезду» Мамут Усеинов рассказал, что его забрали в военкомат после молитвы в мечети в Подмосковье

Сотрудники ОМОНа устроили рейд в мечети в Котельниках Московской области, рассказал в своем телеграм-канале финалист шоу «Перепой звезду» Мамут Усеинов. По его словам, его и других мужчин, которые участвовали в пятничной молитве, под предлогом проверки документов посадили в автобус и после нескольких часов ожидания увезли в военкомат Люберец.

Усеинов рассказал, что в военкомате была организована медкомиссия, которая признала его годным к службе. После этого музыканта привезли в пункт сбора контрактников в Балашихе на Восточном шоссе.

«Вечером [20 октября] нам объявили, что все должны подписать контракт на год, либо тюрьма. Утром 21 октября на построении я услышал, что мы все будем отправлены на СВО […] То, что у меня контракт с “Первым каналом”, что я участник проекта и что это является основанием для отсрочки, никого не интересует. Меня просто не хотят слышать. Позже во время встречи с полковником, имя которого я не знаю, после возмущения призывников и отказа от контракта, я понял, что все же срочную службу по призыву решили предоставить. Но как? Через облаву?», — написал Усеинов.

Музыкант добавил, что повестка ему не приходила. Телеграм-канал Baza пишет, что Усеинову 26 лет, и что он получил российский паспорт в 2014 году в Крыму.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.