Силовики провели рейд в подмосковном общежитии и увезли в военкомат 40 человек

17 ноября силовики провели рейд в общежитии в Домодедово, после чего увезли в военкомат 40 человек. Об этом со ссылкой на нескольких молодых людей, находившихся в этом общежитии, сообщает телеграм-канал «Волгоград».

По информации телеграм-канала, двое волгоградцев приехали в Москву на заработки, жили в общежитии в Домодедово и работали в компании «Авто-Евро». В 6 утра 17 ноября их разбудили силовики.

«…Без предупреждения, голодных ребят забрали в полицейский участок, без вещей и документов (кроме паспорта, двоих наших волгоградцев и 38 парней с других городов). В 14:21 было известно, что их везут насильно в город Балашиху. Сотрудники полиции сказали водителю везти их как можно быстрее! Без повесток им выдали форму, и по нынешнее время находятся там», — говорится в сообщении канала.

Родственница одного из волгоградцев рассказала телеграм-каналу Astra, что все задержанные — граждане России. По ее словам, молодым людям выдали форму и отправили в воинскую часть, медкомиссию для них проводить не стали. «Сказали, там их оставят. В декабре будет присяга», — цитирует женщину Astra. Она добавила, что повестка по месту жительства ее задержанного родственника не приходила.

В октябре полицейские устроили облаву на мечеть в Котельниках Московской области и забрали в военкомат участников пятничной молитвы. Среди них оказался финалист шоу «Перепой звезду» на «Первом канале» Мамут Усеинов. Вскоре после задержания его и других мужчин отправили в воинскую часть в Наро-Фоминске.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.