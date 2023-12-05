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После рейда в красноярском ТЦ в полицию доставили более 100 иностранцев. Тем, у кого было российское гражданство, вручили повестки

18:18 • 05.12.2023

Силовики провели рейд в торговом центре в Ленинском районе Красноярска, по итогам которого доставили в отделение 114 мигрантов, сообщает «Интерфакс». 13 мужчинам, недавно получившим российское гражданство, вручили повестки в военкомат. 

Еще шестерым дали направления для постановки на воинский учет, пишет агентство. Всего силовики проверили 153 работника ТЦ на предмет соблюдения требований миграционного законодательства. 

В конце октября полицейские устроили рейд в мечети в Котельниках Московской области, в результате которого увезли нескольких мужчин в военкомат. Среди них оказался финалист шоу на «Первом канале» «Перепой звезду» Мамут Усеинов, который в результате оказался в пункте сбора контрактников.   

В ноябре силовики приехали в мечеть в подмосковной Балашихе и предлагали присутствующим там посетить военкомат. Затем они провели рейд в общежитие в Домодедово и увезли в военкомат 40 человек. 

Проект «Идите лесом», который помогает избежать призыва, сообщал о девяти случаях, когда силовики задерживали отправляли в военкоматы людей в Москве. Троих мужчин полицейские остановили на улице.

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