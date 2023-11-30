В Москве проходят облавы на призывников — «Идите лесом»

В Москве проходят облавы на призывников. Об этом сообщает проект «Идите лесом», который помогает избежать призыва.

Правозащитники насчитали 30 ноября как минимум девять случаев, когда в столице людей задерживали и отправляли в военкоматы. Троих мужчин забрали на улице. Один из них ехал на работу, а двух других задержали около метро.

«Меня доставили в военкомат просто с улицы. Когда выходил из метро. Сейчас нахожусь в военкомате, прошел медкомиссию за 15 минут совершенно липовую. Без повестки. Жду военный учет», — рассказал один из них проекту «Идите лесом».

Еще одного человека увезли в военкомат с высокой температурой прямо из кабинета врача. «С температурой 39,4 удерживали в военкомате с 7 до 12 часов, пока я скорую не вызвала. Говорят, пойдешь служить, а то что болен и нужна врачебная помощь — их это совершенно не волнует. Сын пошел на прием к врачу в районную поликлинику по поводу больничного. Создали комиссию из врачей поликлиники, сказали, что признаков болезни нет, и забрали», — рассказала правозащитникам мать мужчины.

Один человек сам пришел в военкомат для уточнения данных. «Повестки не было, я пришел, потому что на работе попросили принести приписное. У меня его не было, хотя личное дело завели. Сегодня его подняли, одним днем провели медкомиссию и призывную», — рассказал мужчина.

Также, как сообщается, одним днем призвали студента дневного отделения, у которого есть право на отсрочку.

«Движение сознательных отказчиков» пишет, что 28 ноября в военкомат Академического района Москвы доставили Сергея Комарова 2003 года рождения. Его также призвали одним днем. «Юноша представил в военкомат справку об обучении, но принять ее отказались из-за того, что якобы составлена не по форме», — сообщают правозащитники.

Кроме того, 30 ноября в военкомат увезли сына оппозиционного политика из Тулы, члена регионального «Мемориала» Алексея Риттера 20-летнего Германа. Об этом Риттер написал во «ВКонтакте». По его словам, молодого человека удерживают Суворовском военкомате, где он уже прошел медицинскую комиссию. Риттер пишет, что его сына около десяти утра «похитили люди в масках».

Облавы на призывников проходят на фоне осеннего призыва, который начался 1 октября и продлится еще месяц. Согласно указу Путина, в армию должны призвать 130 тысяч человек в возрасте от 18 до 27 лет.

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