В Балашихе силовики провели рейд в мечети. Некоторых посетителей задержали и предлагали им посетить военкомат — «Новая газета Европа»

В Балашихе 17 ноября силовики провели рейд в мечети. У верующих проверяли документы, а некоторых задержали, предлагая посетить в военкомат. Об этом со ссылкой на анонимный источник пишет «Новая газета Европа».

По данным издания, около половины второго дня мечеть в Балашихе окружили люди с оружием и без опознавательных знаков. У всех, кто выходил из здания после пятничной молитвы, проверяли документы. Некоторых верующих задержали и предложили им на специальном автобусе доехать до военкомата.

«На вопрос — "кто вы?" — один из сотрудников ответил: "ФСБ — Э, МВД, прокуратура"», — рассказал собеседник газеты.

Имам мечети в Балашихе подтвердил изданию, что там прошел полицейский рейд, а также, что некоторым верующим «предложили служить». Кроме того, он рассказал, что у молельного дома стоял автобус, но не смог подтвердить, что на нем кого-то увезли, так как он не остался до конца рейда.

В конце октября финалист шоу «Перепой звезду» Мамут Усеинов рассказал, что силовики провели облаву в мечети в Котельниках. Тогда его и других мужчин под предлогом проверки документов увезли в военкомат Люберец, где, по его словам, угрозами заставляли подписывать контракты с Минобороны.

«Нам объявили, что все должны подписать контракт на год, либо тюрьма. Утром 21 октября на построении я услышал, что мы все будем отправлены на СВО. Позже во время встречи с полковником, имя которого я не знаю, после возмущения призывников и отказа от контракта, я понял, что все же срочную службу по призыву решили предоставить», — писал Усеинов.

Врачебная комиссия признала, что он годен к службе, а затем его отвезли в пункт сбора военнослужащих в Балашихе. Усеинов, который родился в Крыму, получил гражданство России в 2014 году. В его телеграм-канале, отмечается, что ему не приходила повестка по месту жительства.

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