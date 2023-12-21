Алексея Навального в очередной раз не вывели на суд по видеосвязи. О его местонахождении неизвестно уже 16 дней

Алексея Навального снова не вывели на суд по видеосвязи, сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

По ее словам, суд, как и в предыдущие разы, пообещал «запросить сведения о местонахождении Навального». Адвокаты и сторонники оппозиционера ничего не знают о его нахождении уже 16 дней.

Ранее Ярмыш сообщала, что судебные заседания, в которых должен был участвовать Навальный, приостановили до «установления его местонахождения».

Читать еще Навальный пропал О главном политзеке России ничего неизвестно уже неделю. Власти хранят молчание

15 декабря Владимирский суд сообщил, что политик «убыл из Владимирской области». Тогда судья зачитал справку ФСИН по Владимирской области, датированную 12 декабря. В ней говорилось, что Навальный убыл в «исправительное учреждение, расположенное за пределами Владимирской области, в соответствии со вступившим в законную силу приговором Мосгорсуда от 4 августа 2023 года».

В начале декабря адвокаты на протяжении нескольких дней не могли встретиться с оппозиционером. Незадолго до этого до Навального перестали доходить письма от его защитников.

7 декабря в соцсетях Навального появился призыв голосовать на предстоящих президентских выборах за любого кандидата, кроме Владимира Путина. После этого команда политика запустила кампанию «Россия без Путина» и разместила в нескольких российских городах баннеры с QR-кодами, ведущие на сайт соответствующей кампании. Вскоре после этого московские власти запретили размещать на билбордах рекламу с QR-кодами.

Незадолго до пропажи Навального стало известно, что ему становилось плохо в колонии. По словам Ярмыш, в камере у него закружилась голова и он лег на пол, после чего ему поставили капельницу. После того случая адвокаты видели оппозиционера и говорили, что он был «относительно в порядке».

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.