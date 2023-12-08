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Департамент СМИ и рекламы Москвы запретил размещать в городе билборды с QR-кодами

15:15 • 08.12.2023

Департамент СМИ и рекламы Москвы запретил владельцам билбордов размещать на них рекламу с QR-кодами. Об этом сообщают Sota и РБК, в распоряжении которых оказалась разосланная департаментом факсограмма. 

«Размещение QR-кода, работающего как ссылка на интернет-ресурс, содержащий различный и возможный к изменению контент, может содержать информацию, нарушающую ФЗ “О рекламе”», — говорится в письме.  

В пресс-службе крупнейшего оператора наружной рекламы Russ РБК подтвердили получение такого распоряжения. «Принимая во внимание учащение хакерских атак, попыток взлома систем, переадресацию и фальсификацию QR-кодов на уже размещенных макетах, считаем такие рекомендации правомерными», — сказали в компании. 

7 декабря команда Алексея Навального рассказала об установке в нескольких российских городах баннеров «Россия, с новым годом». На них изображены QR-коды, которые ведут на сайт инициативы «Россия без Путина».  

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