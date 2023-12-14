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Финляндия решила снова закрыть КПП на границе с Россией

18:58 • 14.12.2023

Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен заявила, что страна решила вновь закрыть наземную границу с Россией. Об этом пишет Yle. 

На погранпереходы Ваалимаа и Ниирала, открытые сегодня, вновь начали прибывать просители убежища. Так, по данным Yle, к двум КПП прибыло не менее 62 человек, некоторые из них — граждане Сомали и Сирии. 

Планировалось, что решение об открытии пограничных пунктов будет действовать до 14 января. Однако власти Финляндии допускали их закрытие при новом наплыве просителей убежища. 

Финляндия закрыла четыре самых крупных КПП на границе с Россией из восьми существующих 18 ноября. На следующий день временно прекратил работу пятый погранпереход. 22 ноября власти страны заявили, что на границе с Россией будет работать только один КПП, но и он закрылся 30 ноября. 

После закрытия финскими властями большинства КПП в граничащей с Финляндией Мурманской области ввели режим повышенной готовности, ожидая увеличения потока мигрантов, пытающихся попасть из России в Финляндию. А в карельском городе Костомукша были организованы пункты временного размещения для мигрантов. В Кремле действия Финляндии назвали проявлением «русофобской позиции».

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