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Финляндия готовится открыть границу с Россией

18:24 • 06.12.2023

Финляндия готовится открыть границу с Россией 14 декабря. Об этом, как пишет Yle, сообщил заместитель командующего Пограничной службы Юго-Восточной Финляндии Хейкки Ахтиайнен.

«На демонтаж заграждений на границе отводится несколько часов. Восстановление движения не займет много времени», — сказал он. При этом Ахтиайнен отметил, что при необходимости граница будет закрыта снова. «Мы должны увидеть, продолжится ли это [поток просителей убежища], если границы откроются», — пояснил он.

Финляндия начала последовательно закрывать КПП на границе с Россией 18 ноября, объясняя это наплывом просителей убежища, прибывающих со стороны России. При этом финские власти отмечали, что, по их данным, Россия не препятствует пересечению границы даже теми мигрантами, у которых нет соответствующих документов. 

Сначала были закрыты четыре крупнейших погранперехода на границе с Россией — Ваалимаа (с российской стороны — Торфяновка), Нуйямаа (Брусничное), Иматра (Светогорск) и Ниирала (Вяртсиля).

19 ноября временно прекратил работу пятый погранпереход — Вартиус. 22 ноября финские власти объявили, что на границе с Россией продолжит работу только один КПП — Райя-Йоосеппи. Он является самым северным и труднодоступным, и граничит с Мурманской областью России. Однако 30 ноября закрылся и он.

В связи с этим власти российского региона ввели режим повышенной готовности, ожидая увеличения потока мигрантов, пытающихся попасть из России в Финляндию. А в карельском городе Костомукша были организованы пункты временного размещения для мигрантов. 

В Кремле действия Финляндии назвали проявлением «русофобской позиции». «Вряд ли мы как то способны повлиять [на ситуацию], потому что диалога нет и [это произошло] не по нашей вине. Не мы были инициаторами сворачивания диалога. Ничего кроме глубокого сожаления это не вызывает. C Финляндией у нас давние и очень добрые отношения были», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. 

Как сообщила Русская служба Би-би-си, ссылаясь на данные российских судов и правозащитников, после того как Финляндия начала закрывать границу, российские власти начали арестовывать мигрантов из третьих стран с истекшими визами. После этого арестованных, угрожая им депортацией на родину, вынуждают подписывать контракты с Минобороны для отправки на войну в Украину.

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