Автобусный перевозчик Ecolines отменяет рейсы в Хельсинки из Санкт-Петербурга

Автобусный перевозчик Ecolines отменяет рейсы в Хельсинки из Петербурга и обратно. Причиной отмены стало закрытие финскими властями четырех пропускных пунктов на границе с Россией.

«Это означает, что ни одно транспортное средство на любых номерах не сможет проехать через все четыре погранперехода», — пояснил изданию «Фонтанка» директор по маркетингу российского отделения Ecolines Андрей Волков.

По его словам, последние автобусные рейсы из Хельсински в Петербург и из Петербурга в Хельсинки отправятся 17 октября в 14.00. «Люди, которые купили билеты, пока не смогут вернуть их, поскольку ситуация является форс-мажором, но через сайт смогут поменять билет на направление Таллин — Петербург, но до Таллина придется добираться самостоятельно», — добавил Волков.

16 ноября финский премьер-министр Петтери Орпо сообщил о закрытии четырех крупнейших КПП на финско-российской границе. Они прекратят свою работу в ночь с 17 на 18 ноября.

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