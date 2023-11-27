На аннексированный Крым обрушился ураган, а Киев подвергся массированной атаке дронов. Главные новости минувших выходных

На аннексированный Крым обрушился ураган

В результате на полуострове более полумиллиона человек остались без света, сообщает ТАСС. По данным МЧС России, один человек пропал без вести, а еще четверо пострадали.

Сотни человек эвакуированы, десятки домов подтоплены или остались без крыш из-за ураганного ветра. В грузовом порту Ялты шторм сорвал с якоря сухогрузную баржу.

Ураган обрушился на аннексированный Крым еще 26 ноября. Из-за сильного ветра и проливных дождей там действует штормовое предупреждение.

Понедельник 27 ноября на полуострове объявлен нерабочим днем для всех, а в аннексированном Севастополе для школ, детских садов, учреждений социальной сферы и спорта.

Ожидается, что шторм также накроет Краснодарский край и другие регионы России. «Крым, Новороссию, Кубань, Приазовье и Черноморское побережье Кавказа ждет серьезнейшее испытание в ближайшие дни. Ураганный ветер, сильные осадки — все это напоминает ситуацию 170-летней давности, когда 14 ноября 1854 года у побережья Крыма погиб англо-французский флот», — написал накануне руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Штормовое предупреждение также уже действует на Кубани. В Сочи ветер повалил около 30 деревьев и привел к задержкам рейсов в местном аэропорту

Киев подвергся массированной атаке дронов

В ночь на субботу, 25 ноября российские войска атаковали украинские регионы с помощью 75 дронов-камикадзе. Как утверждают представители ВСУ, 71 из них был сбит.

Подавляющее большинство беспилотников — около 50 — атаковали Киев. Глава города Виталий Кличко назвал этот удар самым массированным с начала войны. Воздушная тревога в Киеве не прекращалась в течение шести часов. По данным городской администрации, обломки одного из сбитых дронов упали на детский сад, из-за чего там начался пожар. Кроме того, беспилотники также повредили несколько жилых домов. Пострадали два человека, один из которых 11-летний ребенок.

Российская армия продвинулась под Авдеевкой

Об этом в очередной сводке сообщил американский Институт изучения войны (ISW). По его данным, российская армия продолжает наступать в районах Купянск-Сватово-Кременная, Бахмута, Авдеевки, западнее и юго-западнее Донецка, а также в районе границы Донецкой и Запорожской областей и на западе Запорожской области.

Как утверждают американские аналитики, после нескольких недель наступления российским военным удалось продвинуться на отдельных участках фронта, в частности, к северу от Красногоровки, которая находится примерно в семи километрах к северо-западу от Авдеевки.

Ранее российские провоенные блогеры и телеграм-каналы сообщали, что под контроль российских войск перешла промышленная зона Авдеевки, расположенная на южной окраине города. Этот район ВСУ удерживали с 2014 года. При этом ISW в своей сводке подчеркивает, что не может подтвердить информацию о взятии промзоны российскими военными.

В то же время о продвижении российских войск в этом районе писал также украинский военный телеграм-канал Deep State. По его данным, в наступлении российских войск участвуют танки и пехота, а украинские военные якобы отступили в сторону частного сектора. Канал также отмечает, что численность российских войск на этом направлении в пять раз превосходит украинскую.

ХАМАС освободил заложника с российским гражданством

Представители группировки утверждают, что передали захваченного ранее в заложники гражданина России, чье имя не называется, представителям Красного Креста.

«ХАМАС освободил заложника с российским гражданством в ответ на усилия президента России Владимира Путина», — заявил пресс-секретарь главы политического крыла боевиков Исмаила Хании Тахер ан-Нуну.

Ранее представители Израиля и ХАМАСа договорились о четырехдневном прекращении огня и обмене израильских заложников на палестинских заключенных. Пауза в боевых действиях в Газе началась 24 ноября. К вечеру воскресенья было известно об освобождении ХАМАСом 25 заложников, Израиль, в свою очередь, отпустил 39 палестинских заключенных.

Более пяти тысяч человек подписали петицию в поддержку уволенного худрука Воронежского Камерного театра Михаила Бычкова

«Мы, зрители, шокированы случившимся и считаем, что это решение разрушительным образом скажется не только на Камерном театре, но и на репутации города в целом. Театр в том виде, в котором он сейчас — изюминка Воронежа, место притяжения туристов и любителей искусства, не сможет существовать без его создателя и человека, на энергии которого он держится. Мы, зрители, не сможем с гордостью приглашать иногородних друзей на спектакли любимого театра», — говорится в петиции, опубликованной во «ВКонтакте».

Об увольнении Бычкова стало известно 21 ноября. Как сообщалось, причиной стала его антивоенная позиция. В частности, он якобы отказался выдать льготные билеты участникам военных действий в Украине.

С требованием восстановить Бычкова в должности к властям региона уже обратились его коллеги. А трое ведущих актрис театра — Наталья Шевченко, Яна Кузина и Татьяна Бабенкова — уволились в знак протеста.

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