Более пяти тысяч человек подписали петицию в поддержку уволенного худрука Воронежского Камерного театра 

Более пяти тысяч человек подписали петицию в поддержку художественного руководителя Воронежского Камерного театра Михаила Бычкова. О его увольнении стало известно 21 ноября.

«Мы, зрители, шокированы случившимся и считаем, что это решение разрушительным образом скажется не только на Камерном театре, но и на репутации города в целом. Театр в том виде, в котором он сейчас — изюминка Воронежа, место притяжения туристов и любителей искусства, не сможет существовать без его создателя и человека, на энергии которого он держится. Мы, зрители, не сможем с гордостью приглашать иногородних друзей на спектакли любимого театра», — говорится в петиции в поддержку Бычкова, которую 24 ноября разместили во «ВКонтакте».

Ее автор Оля Салковская подчеркнула, что Бычкова уволили не учитывая «интересы зрителей театра и жителей города». Она также попросила руководство воронежского министерства культуры вернуть ему должность.

Причиной увольнения Бычкова, как сообщал государственный телеканал «Вести Воронеж», стала его антивоенная позиция. В частности, он якобы отказался выдать льготные билеты участникам военных действий в Украине.

Сотрудники театра составили коллективное обращение к властям региона, Минкульту России и администрации президента с просьбой восстановить Бычкова в должности.

«Мы ошеломлены тем, что из театра уволен его создатель, его автор, что это решение принято в юбилейный для театра, тридцатый, сезон. Нам сложно передать словами моральное состояние труппы и всего коллектива театра в этот момент. Мы не знаем, как работать дальше. Это решение учредителя выглядит как ошибка, которая не принесет театру ничего, кроме разрушения», — говорилось в письме.

24 ноября стало известно, что в знак протеста уволились три ведущие актрисы театра — Наталья Шевченко, Яна Кузина и Татьяна Бабенкова. Из-за этого из репертуара исключили несколько спектаклей. Шевченко и Кузина, которые до этого работали в штате театра, до конца года согласились принять участие в спектаклях как приглашенные исполнительницы.

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