На аннексированный Крым обрушился ураган. Там объявили штормовое предупреждение, пишет канал оперативного штаба региона.

«По данным МЧС 26 и 27 ноября полуостров накроют ливни, переходящие в мокрый снег, порывы ветра 28-33 метров в секунду, местами до 38 метров в секунду, а также гололедица на дорогах», — говорится в сообщении.

В аннексированном Севастополе ветер срывает билборды и ломает деревья. Также порывы ветра сорвали часть крышы со здания детского сада. Кроме того, как сообщается, частично затоплена трасса под Евпаторией. На южном берегу Крыма высота волн может достигать восьми метров, свидетельствуют данные мониторинговой системы Poseidon.

Ожидается, что шторм также накроет Краснодарский край и другие регионы России. «Крым, Новороссию, Кубань, Приазовье и Черноморское побережье Кавказа ждет серьезнейшее испытание в ближайшие дни. Ураганный ветер, сильные осадки — все это напоминает ситуацию 170-летней давности, когда 14 ноября 1854 года у побережья Крыма погиб англо-французский флот», — написал накануне руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

При этом в Анапе и Туапсе, несмотря на непогоду, отдыхающие продолжают купаться. Соответствующие видео распространились в телеграм-каналах.

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