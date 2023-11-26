Представитель ХАМАСа сообщил об освобождении заложника с российским гражданством 

ХАМАС освободил заложника с российским гражданством. Его передали Красному Кресту, пишет ТАСС. Имя заложника и другие подробности не сообщаются.

«ХАМАС освободил заложника с российским гражданством в ответ на усилия президента России Владимира Путина», — сказал агентству пресс-секретарь главы политического крыла боевиков Исмаила Хании Тахер ан-Нуну.

Соглашение о четырехдневном прекращении огня в секторе Газа в обмен на освобождение израильских заложников вступило в силу 24 ноября. Согласно договоренностям, за это время ХАМАС должен освободить 50 израильских заложников, а власти Израиля отпустят 150 палестинских заключенных.

Вечером 24 ноября боевики ХАМАСа отпустили первую группу заложников. 13 израильтян в сопровождении сотрудников Международного комитета Красного Креста покинули сектор Газа и уже находятся в Израиле.

Кроме того, ХАМАС также отпустил 12 рабочих из Таиланда, сообщает The Times of Israel, ссылаясь на тайского премьер-министра Сеттху Тхависина. По данным BBC, они не являются частью сделки между Израилем и палестинской группировкой.

Поздно вечером 25 ноября пресс-служба ЦАХАЛа сообщила об освобождении второй группы заложников. В нее вошли 13 израильтян, а также четверо граждан Таиланда.

В свою очередь, Израиль освободил 39 палестинских заключенных. Среди них были женщины и несовершеннолетние. Сейчас они находятся на западном берегу реки Иордан.

Освобождение второй группы заложников задержали, так как боевики ХАМАСа обвинили Израиль в несоблюдении соглашения. Об этом сообщил телеканал «Аль-Джазира», ссылаясь на заявление группировки. Палестинские боевики требовали пропустить в северную часть анклава грузовики с гуманитарной помощью, а также заявили, что освобождать заключенных следует по старшинству.

В то же время глава генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви заявил, что после прекращения гуманитарной паузы израильские военные вернутся к боевым действиям в секторе Газа. По его словам, ЦАХАЛ использует это время для того, чтобы «лучше подготовиться, а также немного отдохнуть».

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