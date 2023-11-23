Коллектив Воронежского Камерного театра попросил у властей вернуть худрука Михаила Бычкова. Его уволили за отказ дать льготные билеты военным

Сотрудники Воронежского Камерного театра написали обращение к властям с просьбой восстановить в должности уволенного художественного руководителя Михаила Бычкова. Письмо адресовано Владимиру Путину, губернатору Воронежской области Александру Гусеву, а также министру культуры России Ольге Любимовой и министру культуры Воронежской области Марии Мазур.

«Мы ошеломлены тем, что из театра уволен его создатель, его автор, что это решение принято в юбилейный для театра, тридцатый, сезон […] Нам сложно передать словами моральное состояние труппы и всего коллектива театра в этот момент. Мы не знаем, как работать дальше. Это решение учредителя выглядит как ошибка, которая не принесет театру ничего, кроме разрушения», — говорится в письме.

Актеры подчеркнули, что Бычков возглавлял созданный им театр на протяжении 30 лет. Об увольнении ему сообщила Мария Мазур за два часа до конца его последнего рабочего дня. «Мы хотим работать с нашим режиссером, нашим художественным руководителем Михаилом Владимировичем Бычковым. Мы просим Вас вернуть его в созданный им же театр. Специфика взаимоотношений режиссера и труппы такова, что нельзя просто взять и заменить творческого лидера другим человеком», — написали сотрудники театра.

Они также предложили Мазур встретиться с труппой. «Нам кажется, что мы заслужили объяснения столь внезапного решения, которое, очевидно, идет вразрез с интересами Камерного театра и его зрителей», — говорится в обращении.

Воронежской Минкульт сообщил об увольнении Михаила Бычкова 21 ноября. Издание «Вести Воронеж» со ссылкой на источник писало, что причиной произошедшего стал его отказ «менять отношение к политике государства после начала СВО».

«У Бычкова не пропало желание писать открытые осуждающие письма, а со стороны театра не было попыток поддержать участников СВО и членов их семей льготными билетами. Власти такую позицию культурного деятеля приняли, но поддерживать не стали и цивилизованно с ним расстались», — сказал собеседник издания.

В самом театре тогда заявили, что Бычков был уволен без объяснения причин. «Для Камерного театра это внезапное и немотивированное решение министерства — болезненный удар в юбилейный год, шок и катастрофа», — говорилось в сообщении.

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