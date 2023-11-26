Российская армия продвинулась под Авдеевкой — ISW

Российская армия после нескольких недель наступления продвинулась под Авдеевкой в Донецкой области Украины. Об этом сообщает американский институт изучения войны (ISW).

В сводке за 25 ноября сообщается, что российские войска продолжили наступление в районах Купянск-Сватово-Кременная, Бахмута, Авдеевки, западнее и юго-западнее Донецка, а также в районе границы Донецкой и Запорожской областей и на западе Запорожской области.

По данным ISW, российская армия продвинулась вперед на отдельных участках фронта. В частности, кадры с геолокацией, которые институт опубликовал 24 ноября, показывают, что российские войска продвинулись к северу от Красногоровки, которая находится примерно в семи километрах к северо-западу от Авдеевки.

Российские провоенные блогеры и телеграм-каналы заявили, что промышленная зона Авдеевки, расположенная на южной окраине города, якобы перешла под контроль России. Этот район ВСУ контролировали с 2014 года. В то же время ISW в своей сводке подчеркивает, что не может подтвердить эту информацию.

О продвижении российских военных в промзоне на юге Авдеевки также пишет украинский военный телеграм-канал Deep State. По его данным, в наступлении российских войск участвуют танки и пехота, а украинские военные якобы отступили в сторону частного сектора. Канал также отмечает, что численность российских войск на этом направлении в пять раз превосходит украинскую.

На этой неделе The Wall Street Journal и военный обозреватель Bild Юлиан Репке сообщили, что армия России несет тяжелые потери под Авдеевкой. Последний, ссылаясь на украинского офицера, написал, что российские потери там с начала октября в 20 раз превышают украинские. В то же время The Wall Street Journal сообщил, что российская армия окружила Авдеевку с трех сторон и заняла единственную возвышенность в этом районе.

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