Журналист «Первого канала» оказался в подвале для «отказников»

Корреспондент «Первого канала» Илья Андреев уволился после начала войны, а затем влез в долги и подписал контракт с Минобороны. Его жена Яна Веденова рассказала журналистам, что Андрееву обещали службу в Москве, но вместо этого отправили на войну. Когда он попросился в отпуск, его посадили в «яму» для «провинившихся», а затем перевезли в подвал в оккупированное село Зайцево в Луганской области.

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«Мы только потом поняли, в каком пиздеце оказались»

До начала полномасштабного вторжения России в Украину Андреев работал корреспондентом на «Первом канале» и снимал репортажи из горячих точек, в том числе из Донбасса и Сирии. В мае 2022 года он уволился с телеканала, чтобы «не заниматься пропагандой» — по словам знакомого Андреева, его «отпустили с черной меткой», и из-за этого ему было сложно найти новую работу. Журналист Роман Супер писал, что Андреев принял решение уволиться после командировки в окрестности Чернигова.

23 ноября Супер опубликовал письмо, как утверждается, одной из бывших коллег Андреева. Она рассказала, что после увольнения предложила Андрееву финансовую помощь, но тот от нее отказался. Однако через год, в феврале 2023 года, журналист поменял свое решение: «Я дала ему в долг больше, чем он просил. Была уверена: он все вернет. Герои не могут иначе».

Осенью 2023 года Илья Андреев сообщил бывшей коллеге, что подписал контракт с Минобороны и что теперь у него будут деньги, чтобы вернуть ей долг. «На этот раз он слово сдержал. Отдал долг и мне, и Родине: теперь он то в яме, то его к дереву привязывают, то везут в ЛНР-овский подвал в Зайцево», — написала женщина (авторская орфография сохранена).

Супруга журналиста Яна Веденова утверждает, что его заставили подписать контракт с Минобороны обманом. По ее словам, Андрееву обещали службу в Москве недалеко от дома, но после подписания контракта его отправили на линию фронта.

«Мы только потом поняли, в каком пиздеце оказались. Ему поставили профессию “сапер”, хотя он вообще-то дальтоник и это прописано в военном билете. Илья никогда оружие в руках не держал, несколько лет назад у него было сотрясение мозга», — сказала Веденова.

«Он себе окоп чуть ли не перочинным ножом выкапывал»

Пока Андреев находился в учебной части под Курском, его жена писала жалобы. 20 сентября Андреев рассказал ей, что его повезли в Луганск.

«Когда я созванивалась с воинской частью, они сначала ничего по нему не знали, а потом сказали, что он стрелок. И сообщили, что могут лишь информировать, жив он или нет. И добавили, что он “пока еще жив”. Я все понимаю, но я охуела», — рассказала она. 11 октября Андреев сообщил жене, что его отправили на передовую: «Их туда кинули вообще без всего, он себе окоп чуть ли не перочинным ножом выкапывал».

Веденова также рассказала журналистам, что незадолго до заключения контракта они решили пожениться и поменять свои фамилии на Андреевых-Веденовых. Расписаться они смогли только после того, как Андреев попал в воинскую часть в Курске. Из-за этого старые документы, по которым его принимали на службу, стали недействительными, и возникли проблемы с выплатами. 8 ноября Андреев написал рапорт с просьбой предоставить ему отпуск на 10 суток для срочной замены устаревшего паспорта.

13 ноября Яна Веденова с юристом приехала в Наро-Фоминск. Там ей подтвердили, что причина для отпуска Андреева уважительная, и позвонили в Белолуцк — поселок в Луганской области, где в тот момент находился ее муж. Ей подтвердили, что его отпустят.

К 15 ноября документы на отпуск так никто и не подписал. Вместо этого начальство решило наказать Андреева. Сначала его отправили в «яму для наказаний», а после его попытки выбраться оттуда — привязали к дереву. «Он попытался оттуда вылезти [из ямы]. Ну, а кто будет сидеть в сырой земле в ноябре? Помимо этого, он сильно болел, у него были проблемы с легкими, страшный кашель. Когда он решил выбраться, они сказали: “Раз ты непослушный такой, привяжем тебя к дереву. Потом командование забрало у него ботинки», — сказала Веденова «Новой газете Европа». В разговоре с «Важными историями» она добавила, что командир также забрал у ее мужа документы, которые нужно было менять.

«Я хочу услышать его голос, хочу знать, что он жив»

17 ноября Веденова приехала в Белолуцк. К тому времени Андреев уже не сидел в «яме», поэтому они вместе поехали на КПП «Ровеньки». Там их остановили пограничники. По словам Веденовой, они грубо задержали ее мужа и отправили его в военную комендатуру. Сама Веденова вернулась в Москву.

22 ноября Андреев позвонил ей и рассказал, что его везут в поселок Зайцево в Луганской области, где военных держат в нелегальных подвалах. Женщина рассказала журналистам, что руководство воинской части пообещало посадить ее мужа в подвал для «отказников» и возбудить против него уголовное дело за «попытку пересечь границу».

Как сообщает телеграм-канал Astra, в подвале в Зайцево держат «провинившихся» военных. В прошлом году там удерживали около 300 мобилизованных, отказывающихся воевать в Украине: их не кормили, не давали мыться и ходить в туалет, а также не оказывали медпомощь. Илья Андреев с 22 ноября не выходит на связь, а войсковая часть, к которой он прикреплен, не отвечает на звонки, говорит Веденова: «Мы же просто хотели поменять документы, а сейчас я не знаю, что с ним. Я хочу услышать его голос, хочу знать, что он жив!».