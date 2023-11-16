Украинские власти открыли дело против «лютой русофобки»

В Украине разразился скандал из-за высказываний экс-депутата Верховной Рады Ирины Фарион: она назвала «обалдевшими» русскоязычных военнослужащих ВСУ, а вскоре после этого деанонимизировала проукраински настроенного студента Симферополя. Украинское общество резко отреагировало на ее слова: против Фарион начали выступать студенты, военные и чиновники. Вскоре Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в отношении Фарион и ее уволили из университета во Львове, где она отработала почти 30 лет. «Холод» рассказывает, кто такая Ирина Фарион, чем она известна в Украине и как из советского преподавателя она превратилась в одного из главных русофобов страны.

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В ноябре 2023 года бывшая депутатка Верховной Рады и преподавательница украинского языка университета «Львовская политехника» Ирина Фарион резко раскритиковала русскоговорящих украинских военнослужащих в эфире популярного в Украине ютуб-шоу.

«Я не могу называть их украинцами, если они не говорят на украинском языке. Так пусть себя назовут русскими, ну и все. Что им мешает? Почему они такие обалдевшие? <...> Они такие большие патриоты, покажите свой патриотизм. Выучи язык Тараса Шевченко, который всю свою жизнь практически прожил за пределами Украины, но создал из этого украинского языка памятник нашей жизни».

Высказывания Фарион не нашли отклика в украинском обществе: после ее слов про русскоговорящих украинских военных на нее посыпался шквал критики со всех сторон. Пользователи соцсетей записывали ролики, осуждая Фарион и желая ей отправиться на фронт, чтобы высказать свое недовольство военнослужащим ВСУ в лицо. Общественные деятели и военные публично осудили ее слова и обратились к правоохранительным органам для проверки ее высказываний и деятельности. Против Фарион высказались и студенты университета, в котором она преподавала.

Бывший советник президента Зеленского Алексей Арестович призвал власти проверить слова Фарион на соответствие Конституции: «Если мы воюем за свободу, то не можем преследовать человека за слова и взгляды, даже если они нам не нравится. Преследование может быть только за конкретные дела. Если идет прямое нарушение Конституции Украины, с разжиганием розни по языковому, религиозному, этническому или культурному признаку, то правоохранительные органы должны предельно жестко реагировать».

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Инцидент прокомментировал и известный ведущий Дмитрий Гордон. Он напомнил, что в советское время Ирина Фарион не только была членом КПСС, но и отвечала в вузе Львова за работу с иностранными студентами. «С какой целью СССР учил иностранных студентов? — говорит Гордон. — Их учили и вербовали как будущую агентуру влияния Советского Союза в развивающихся странах». По мнению телеведущего, Фарион в том числе занималась вербовкой и держала связь с уже завербованными иностранными студентами. Исходя из этого, Гордон делает вывод, что Фарион и сейчас может быть связана с российскими спецслужбами. «Ирина Фарион сознательно, гнусно и нагло раскалывает Украину по языковому признаку», — добавил Гордон.

Своих критиков в телеграм-канале Фарион назвала «быдломассой», говоря, что у них случился «припадок от правды об уклоняющихся и московоротых быках, порочащих ВСУ». «Вы мусор, выгребем из страны неизбежно. В противном случае война будет вечно. Суки и дальше служат путину. Он вам, быдло, аплодирует. А нам свое делать», — написала она. Подобные публикации она выпускает практически ежедневно.

Тем не менее нашлись и те, кто поддерживает ее идеи. Высказывания соратников Фарион начала выкладывать в свой телеграм-канал. Например, 8 ноября Фарион опубликовала скриншот письма с поддержкой от некого Максима Глебова, который написал, что он живет и учится в Крыму и согласен с ее взглядами.

Через несколько дней в телеграм-канале «Крымский СМЕРШ» появилось видео, на котором молодой человек, сидящий на стуле на фоне российского флага, называет себя Максимом Глебовым и раскаивается. «Со мной была проведена интеллигентная беседа, я полностью отказываюсь от своих взглядов, потому что я понимаю, что я был не прав», — сказал он. СМИ связывают задержание Глебова с публикацией Фарион, которая не скрыла его персональные данные.

Кто такая Ирина Фарион?

Ирине Фарион 59 лет, она родилась и выросла во Львове. Закончила филологический факультет и всю жизнь занималась филологией, языковым активизмом и общественной деятельностью. В молодости Фарион была членом КПСС, хотя впоследствии отрицала это. Когда СМИ опубликовали доказательства ее членства в компартии, она все-таки признала, что действительно была членом партии, и заявила, что «орлицы не отчитываются перед гиенами».

Фарион десятилетиями выступает за то, чтобы украинцы говорили исключительно на украинском языке: она написала несколько книг про язык, преподавала на кафедре украинского языка в университете «Львовская политехника», основала несколько видеопроектов про выдающихся деятелей Украины и до сих ведет один из них на своем ютуб-канале. Одну из книг Фарион посвятила Степану Бандере, называя его «представителем философии революционного идеализма».

В 2005 году Фарион начала деятельность в украинской националистической партии «Свобода». «Свобода» выступает за построение национального государства в Украине в сугубо этническом смысле и возвращение в украинские паспорта и свидетельства о рождении графы «национальность». С 2006 года Ирина Фарион была депутатом Львовского областного совета и несколько раз пробовала баллотироваться в Верховную Раду, но смогла пройти в парламент только в 2012 году.

Насколько популярна в Украине партия «Свобода»? Партия «Свобода» была на пике популярности среди украинских избирателей в 2012 – тогда за нее проголосовали около 10% избирателей. Уже в 2014 году «Свободу» поддержали менее 5% участников внеочередных выборов, в результате чего Фарион потеряла парламентское кресло в Верховной Раде. На последних парламентских выборах в 2020 году за партию «Свобода» проголосовало чуть более 2% избирателей.

Привлекать к себе внимание резкими скандальными высказываниями Фарион начала уже в 2010-х. Например, в 2012 году, выступая в Раде, она заявляла, что все депутаты должны говорить только на украинском языке. В 2013 году Фарион гастролировала по Украине с презентацией своей книги «Языковая норма: уничтожение, поиск, восстановление». Во время одной из таких презентаций в Херсоне между сторонниками партии «Свобода», в которой она тогда состояла, и коммунистами произошли столкновения и даже потасовка. Сама Фарион тогда не пострадала.

В 2015 году Следственный комитет России возбудил против Фарион уголовное дело, обвинив ее в подстрекательстве к убийству. По версии следствия, на митинге в Киеве в 2014 году Фарион «публично, в том числе с использованием средств массовой информации, выступила с деструктивными и насильственными призывами к действиям, побуждающим уничтожить Россию как государство и россиян как группу лиц по национальному признаку». Тогда Фарион назвала обвинения «маразмом» и сказала, что не помнит фраз, которые произносила на митинге. В СМИ цитировали ее высказывание так: «Мы никогда не уничтожим этого агрессора, разве что имеем один путь: уничтожить Москву. Ради этого и живем, ради этого пришли в этот мир, чтобы уничтожить Москву».

В январе 2019 года Ирина Фарион призывала жителей Украины уничтожать людей, которые поддерживают «русский мир»: «врагов» она предлагала сжигать, «чтобы земля под ними горела». Весной 2019 года Фарион публично скандалила с телеведущим Дмитрием Гордоном, а также высказывалась против кандидата в президенты Владимира Зеленского. Например, на своей странице в фейсбуке она называла Зеленского «быдляком», а его сторонников «дебилами». «Уровень поддержки этого шута — это коэффициент дебилов в стране. На выборах мы получим их перепись. И это прекрасно», — писала Фарион.

Комментарием в фейсбуке Фарион не ограничилась, продолжив выступать против Зеленского и на телевидении. Например, после его победы в первом туре президентских выборов она призвала посадить Зеленского «за решетку», не допуская ко второму туру: ей не понравилось, что Зеленский поблагодарил избирателей на русском языке, «языке Путина».

В ноябре 2019 года Фарион уже называла украинских военных, воюющих в Донбассе, но разговаривающих на русском языке, «москалями». Так что новые высказывания стали всего лишь повторением ее привычной риторики.

Уголовное производство и увольнение из вуза

Представительница президента Украины в Крыму Тамила Ташева назвала поступок Фарион, которая опубликовала личные данные проукраински настроенного студента из Симферополя, «жестокостью и преступлением». «Я каждый день общаюсь с такими гражданами из Крыма, мы проводим мониторинг так называемых “судов” над нашими гражданами, которые своими действиями “дискредитируют” вооруженные силы страны-агрессора. Мне бы никогда не пришло в голову выложить личную переписку на публике, подвергая человека опасности», — написала Ташева на своей странице в фейсбуке, добавив, что она будет принимать меры для привлечения Фарион к ответственности.

13 ноября омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец обратился в Службу безопасности Украины, обвинив Фарион в разглашении конфиденциальной информации, которое повлекло за собой угрозу личной безопасности и жизни студента. 14 ноября около тысячи студентов университета во Львове, где работала Фарион, вышли на протест с лозунгами и плакатами: «Долой Фарион!», «Образование без коммунистов», «Ирина Фарион позорит Украину». Студенты требовали увольнения Фарион из вуза из-за ее ксенофобских заявлений.

Студенты Львовского политеха на акции протеста против Ирины Фарион. 14 ноября 2023 года. Фото: Ukrinform / Shutterstock / Vida Press

Уже 15 ноября Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по высказываниям Ирины Фарион. Проверять ее слова будут сразу по четырем статьям Уголовного кодекса Украины: нарушение равноправия граждан, оскорбление чести и достоинства военнослужащего, нарушение тайны переписки и нарушение неприкосновенности частной жизни (уголовное производство в Украине — это составляющая досудебного расследования. Оно может быть закончено по результатам проверки).

Если в начале скандала руководство университета утверждало, что не планирует принимать какие-либо меры против Ирины Фарион, то после открытия уголовного производства ее все-таки уволили из вуза.

В своем телеграм-канале Ирина Фарион заявила, что готовит иск в суд, чтобы обжаловать свое увольнение из университета. Позже открытие уголовного производства против себя она назвала необоснованным и раскритиковала уголовный кодекс за «неграмотно составленные формулировки».