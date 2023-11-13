Рынку недвижимости современной России уже больше 30 лет. За это время он изменился в лучшую сторону: появились электронные базы жилья, урегулированы многие правовые вопросы, квартиры и дома стали качественнее. Не изменились только россияне, которые все еще ищут в арендаторах признаки «неправильных национальностей». Причем дискриминации и ксенофобии становится только больше: к традиционным условиям «только для славян» и «кроме Кавказа и центральной Азии» с недавних пор добавилось «евреям не сдам». «Холод» проанализировал уровень ксенофобии на рынке жилья и выяснил, как его оправдывают риелторы и владельцы квартир.

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На крупнейшем рынке недвижимости России — московском — сложилась давняя традиция дискриминировать жильцов по этническому признаку: столичные собственники никогда не стеснялись включать в объявления о сдаче квартир фразы «строго для славян», «не Кавказ и не Азия» и им подобные. Согласно результатам нашумевшего исследования о нетолерантности москвичей-арендодателей, проведенного в 2019 году, около 14% объявлений о сдаче недвижимости в аренду оказались ксенофобскими.

В Санкт-Петербурге этот показатель составил 3,6%, в других городах — на уровне 5%. Авторы исследования тогда отметили, что «стоимость доступных вариантов для “неславян” выше, чем для тех, кому посчастливилось соответствовать требованиям арендодателей к внешности и национальности».

Резонанс привел к изменениям, хоть и не сразу. В 2021 году крупнейшая интернет-база недвижимости — ЦИАН — запретила прямую и косвенную дискриминацию в объявлениях о сдаче жилья, в том числе фразы, аналогичные «только славянам». Теперь текст объявлений «не должен содержать прямой и косвенной дискриминации, а также притеснения лица и побуждения к дискриминации, основываясь на расе или этнической принадлежности (включая такие признаки, как цвет кожи, этническое и национальное происхождение, гражданство и вероисповедание)». Нетолерантным собственникам тогда дали два месяца на исправление текстов объявлений. В настоящее время в базе, согласно анализу «Холода», нет описаний жилья, содержащих слова с корнем «славян».

Другая популярная база — «Яндекс Недвижимость» — тоже запрещает размещать информацию, «которая может быть расценена как дискриминация или оскорбления». Дискриминацией считается «отказ от сотрудничества на основании предубеждений относительно расы, этнической или национальной принадлежности, гражданства, религии, пола, семейного положения, профессии, места жительства и работы». Нельзя отказывать съемщикам и из-за их политических убеждений.

Установить долю арендодателей с незаконными требованиями затруднительно: формально таких вообще нет, но пункт о невозможности заселения лиц той или иной национальности по-прежнему можно озвучить устно. Найти тексты с хорошо знакомой фразой «рассмотрят только славян» до сих пор можно и в менее популярной среди квартиросъемщиков базе «Авито».

Всего в ней около восьми тысяч объявлений о сдаче квартир в Москве. Из них в более чем 300 (почти 4%, согласно анализу «Холода») есть слово «славян». Также по этому запросу ищутся объявления, где указана желаемая национальность — русские («русской семье», «только русским» и подобные). В Санкт-Петербурге этот показатель — 6%, в Новосибирске и Екатеринбурге — около 9%, в Нижнем Новгороде — выше 15%.

«Ради Аллаха, не сдавайте»

Упоминаний Израиля, евреев, сионистов в объявлениях из перечисленных городов в крупных базах «Холоду» найти не удалось. Но их можно обнаружить в локальных интернет-чатах Дагестана — республики, где прошла самая громкая антисемитская акция России — погром аэропорта. Так, в группе «Недвижимость Дагестана» в телеграме участник с никнеймом Х пишет: «Продам квартиру на первом этаже. Цена 11 миллионов (всем, кроме евреев)». Сообщение набрало больше 20 лайков. Некий Тимур предлагает участок за 950 тысяч рублей, отмечая, что также не продаст его евреям.

«Сдам квартиру на Им. Шамиля (проспект в Махачкале. — Прим. «Холода»), евреям не сдам», — пишет Y. Еще один участник выражает желание снять квартиру, подчеркивая, что он аварец. «Для особо одаренных умников, которые думают, что снимают евреи, — совет вам: расширить ваш узкий кругозор мышления», — рекомендует съемщик. В группе «Квартирный вопрос 314» аноним, не скрывающий, впрочем, свой номер телефона, призывает не сдавать квартиры израильтянам.

«Ради Аллаха, народ Дагестана. Мой народ, не сдавайте квартиры, дома евреям», — просит он. В чате «Аренда квартир по Дагестану» дом за 21 тысячу рублей в месяц в Махачкале предлагается собственником, который не хочет, чтобы его беспокоили «иностранцы, евреи, с кошками-собаками и многодетные семьи». В том же чате владелец ищет новую квартиру для своих жильцов, указывая, что они «не евреи, наши». Несколько призывов не сдавать жилье евреям опубликовано в телеграм-сообществе «Сниму/Сдам в Махачкале».

Чтобы понять поведение собственников и их причины для антисемитизма «Холод» пообщался с некоторыми участниками чатов по недвижимости Дагестана. Выяснилось, что жители республики остро реагируют на текущие события в секторе Газа. «Люди думают, что как в Палестине будет, поэтому не сдают», — пояснил участник одного из чатов.

«Я лично квартиру не сдаю, но если бы сдавал, то ни за какие деньги не сдал бы евреям. Потому что это люди, которые поддерживают геноцид в Палестине», — отметил другой.

«Боже, пускай едут в Москву, в чем проблема? Там места мало? Миллионный город, квартир валом! Туда езжайте, там снимайте. Не суйтесь к нам в республики, нигде вас не примут! И это не только в Махачкале, это на всем Кавказе. Мы дальше будем гнать в шею этих патлатых», — пообещал еще один участник чата. Он же позже добавил, что израильтянам следует «сидеть у себя в Израиле, их народ воюет, пусть достойно примут эту войну».

Нашлись и менее радикально настроенные респонденты, заявившие, что волна ненависти к евреям на Кавказе — скорее грамотно разыгранный спектакль. «Это все лицемерие, сдают квартиры всем. Это сегодняшняя тематика. Лишь бы деньги давали нашим хозяйкам, а там хоть трын-трава. Народ просто пиариться любит, показухой занимаются», — сообщил в частной беседе один из жителей Дагестана.

Другой, в настоящее время находящийся, по его словам, «в зоне СВО», отметил, что 80% жителей в реальности сдали бы квартиры и евреям. «Люди видят, что происходит, как бомбят, умирают сотни людей, — написал он. — И им соцсети преподносят, что это евреи делают. И есть видеоролики: евреи говорят, что скоро и в Дагестане будет второй Израиль («Холод» не смог найти подтверждений существования подобных роликов). Исходя из этого, они от переживания, от волнения, от боли в сердце от происходящего не сдают евреям квартиры». Собеседник издания добавил, что он лично «не нацист» и не поддерживает «того, что было в аэропорту [Махачкалы]».

В соседней Чечне после погрома в аэропорту Махачкалы власти призвали остановить акции, связанные с войной в Израиле, и не проецировать действия израильских властей на всех представителей еврейской национальности. Такое заявление сделал министр по национальной политике республики Ахмед Дудаев, пообещав пресекать «провокационные действия». В чеченских пабликах найти объявления о сдаче квартир, содержащие антисемитские выпады, «Холоду» не удалось.

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С юридической точки зрения таких объявлений (как и объявлений со «славянами») в принципе не должно быть: статья 19 Конституции гласит, что государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина «независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств».

С другой стороны, владелец жилья имеет право распоряжаться им, в частности, сдавать в аренду, на своих условиях. Но эти условия все же не могут противоречить действующему законодательству. Статьей 5.62 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) предусмотрена административная ответственность за дискриминацию: штраф в размере 1–3 тысяч рублей для граждан, 50–100 тысяч рублей — для юридических лиц. Суммы, особенно для физлиц, очевидно, небольшие, поэтому зачастую дискриминируемые не идут в суд, предпочитая просто подыскать другое жилье с «нормальными» хозяевами.

Не приходите в мой дом

Московские арендодатели преимущественно сдают квартиры с помощью риелторов, и объяснять факты дискриминации «не славян» в объявлениях приходится именно им. Самое популярное обоснование — «таковы требования хозяев». Большинство ограничиваются этой короткой фразой, единицы находят в себе силы извиниться. Некоторые требуют дополнительных подробностей об арендаторах: если они не славяне, то откуда. «Украинцам — да [сдадим], дагестанцам — нет», — отметила одна из агентов. Частные риелторы признают, что дискриминация по национальному признаку на российском рынке аренды есть.

«В значительной степени ничего не поменялось. Почему? Стереотипы и сложившаяся практика. Если дискриминация происходит вне публичного поля, то никто ничего не нарушает. Сдать свое имущество в аренду или наем не обязанность, а право собственника. Не стоит делать акцент именно на российском рынке — такая практика распространена в большинстве стран», — заявил «Холоду» один из московских риелторов. Другой отметил, что наниматели выбирают себе жилье, а наймодатели — жильцов. «Все честно и никакой дискриминации», — подчеркнул он.

Еще один риэлтор рассказал, что «не славянам» (конкретно — представителям кавказских республик и центральноазиатских стран) чаще всего сдают квартиры в нижнем ценовом сегменте «под убой». «Платит эта категория больше славян, но при этом любой сдающий понимает, что квартира будет угрохана», — пояснил он.

«Всплеска именно неприятия по отношению к людям с украинскими паспортами однозначно нет, но есть очевидная попытка обезопаситься по принципу “как бы чего не вышло”. А людей, снимающих жилье по израильскому паспорту, я вообще в Москве не встречал. Даже имеющие двойное гражданство снимают в любом случае по российскому паспорту и обычно в верхней части ценового сегмента, а там подход другой», — добавил специалист. По его мнению, полностью искоренить дискриминацию на рынке жилья невозможно.

Многие маклеры считают отсев жильцов по ряду признаков, в том числе национальному, обоснованным. По словам московского риелтора с 14-летним стажем, часто собственники в принципе не хотят заселять иностранцев — и не потому, что они иностранцы, а из-за сложностей с оплатой жилья, с регистрацией, с контролем (иностранца сложнее найти, если он вынесет из квартиры мебель), а также из-за разницы менталитетов.

«Например, индусы в большинстве своем любят благовония, которые очень плохо выветриваются, а европейцы по каждому чиху будут дергать собственника: лампочку поменять, полочку прибить, — пояснила она. — В общем, я считаю, что дискриминации нет. О ней можно было бы говорить, если бы были районы, куда нет доступа какой-то определенной группе граждан. Однако мы видим, что каждый может арендовать квартиру в той локации, в которой захочет, лишь бы денег хватило».

Страдают все

В реальности проявления дискриминации по национальности, полу, возрасту, наличию детей или животных, вере, сексуальной ориентации и прочим признакам обнаруживаются на рынках недвижимости по всему миру. Где-то дискриминируют в открытой форме, где-то втихаря. И, как ни странно, не всегда в роли жертвы дискриминации выступают арендаторы — жестко отсеивать могут и хозяев недвижимости.

Фото: Максим Шипенков / EPA

Происходит это, в частности, в Израиле. Согласно исследованию, опубликованному в 2020 году профессором Шахаром Сансани из Тихоокеанского университета в Калифорнии, США, арендодатели, являющиеся палестинскими гражданами Израиля (то есть меньшинством), получают меньше запросов от потенциальных жильцов, чем арендодатели-евреи. В ходе эксперимента было опубликовано 248 фиктивных объявлений о сдаче квартир в аренду, половина из них — от имени собственников с еврейскими именами, половина — от мнимых палестинцев. В итоге еврейские арендодатели получили на 36% больше запросов, чем владельцы-палестинцы.

В Европе под ударом скорее гости, а не хозяева. Агентство Европейского Союза по основным правам выяснило, что выходцы из Африки, проживающие в ЕС, по-прежнему сталкиваются с расовой дискриминацией. 23% участников исследования заявили, что частные собственники жилья отказывались сдавать им жилье из-за их расовой или этнической принадлежности. Когда речь идет о попытке снять жилье у государственных организаций, этот показатель снижается до 5%. В целом 31% респондентов заявили, что сталкивались с дискриминацией при попытке купить или снять жилье. Доля пострадавших выросла за последние годы — в 2016 году таких был 21%. Жестче всего хозяева в Финляндии, Австрии, Бельгии и Ирландии.

В США распространена дискриминация по уровню доходов, а именно тех, кто получает финансовую поддержку от государства. Такие съемщики вносят лишь часть арендной платы, оставшаяся доля покрывается жилищным ваучером. Собственники в таком случае не теряют в деньгах, но им приходится заполнять дополнительные документы. Кроме того, они опасаются снижения платежеспособности арендаторов в дальнейшем.

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В Малайзии неохотно сдают жилье арендаторам-индийцам — потомкам индийских иммигрантов, прибывших в страну на заработки во времена, когда и Малайзия и Индия были колониями Великобритании. Непосредственно в Великобритании Управление по конкуренции и рынкам минувшим летом заявило о намерении расследовать случаи дискриминации нанимателей, получающих пособия, а также арендаторов с детьми.

Было, есть и будет

В связи с вновь разгоревшимся конфликтом на Ближнем Востоке можно было бы ожидать роста числа эпизодов откровенной дискриминации жильцов-евреев, но такой статистики в мировых столицах пока нет. Иудеям, правда, с лихвой досталось в прошлые века: в разное время почти во всех странах Европы им предписывали жить в гетто.

В Российской империи и СССР антисемитизм процветал и почти всегда сопровождался изъятием у граждан «неправильной» национальности имущества, в том числе жилья. В XXI веке, вероятно, для владельцев недвижимости и арендодателей всех религий и мировоззрений на первом месте прибыль. Россия в этом плане, очевидно, несколько отстает от развитых стран: поведение многих хозяев жилья до сих пор определяется этническими стереотипами и государственной пропагандой.

Согласно опросу «Левада-Центра», к 2022 году видеть среди соседей евреев были готовы лишь 14% россиян. Также не особо стремятся соседствовать граждане России с китайцами (на это согласились бы 8%), с темнокожими (7%), с таджиками и узбеками (7%), украинцами (10%; следует учитывать, что это показатель до начала войны). Соседи-цыгане устроили бы лишь 6% граждан, чеченцы — 8%. Более половины — 57% — россиян считают, что присутствие мигрантов в их городах чрезмерно. 41% считают, что приезжие живут лучше, чем сами россияне.