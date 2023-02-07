В некоторых городах США женщины с низким уровнем дохода чаще, чем обеспеченные, видят в Google рекламу центров по сохранению беременности, когда ищут информацию об абортах. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на исследование Tech Transparency Project. «Холод» рассказывает, что им удалось узнать.

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Что удалось узнать исследователям

Некоторые центры по сохранению беременности в США выдают себя за клиники для проведения абортов, хотя на самом деле выступают против прерывания беременности. Google помогает им охватить аудиторию малообеспеченных женщин, выяснили в Tech Transparency Project.

Сотрудники зарегистрировали в Google по несколько женских аккаунтов в трех американских городах: в Финиксе, Атланте и Майами. Они указали, что женщины родились в 1992 году. Для каждого города создали учетные записи для женщин с тремя разными видами доходов: маленьким, средним и высоким (точный «заработок» женщин в исследовании не указан).

Исследователи использовали браузер Google Chrome с пустой историей посещений и написали 15 запросов, связанных с абортами, с каждой учетной записи. Они вводили в поисковик запросы «ближайшая клиника для абортов» и «я хочу сделать аборт», а затем записывали все объявления, которые попадались на первых пяти страницах поиска.

Исследование показало, что если создать в Google учетную запись женщины с низким или средним доходом из Финикса и начать искать информацию о том, как сделать аборт, то более половины поисковых объявлений (56%) в Google будут связаны с рекламой кризисных центров по сохранению беременности. При этом женщины из Финикса со средним заработком при поиске информации об абортах видят такие объявления реже (42%), а богатые пользовательницы — существенно реже (у них только 7% подобных результатов). В Атланте женщинам с низким доходом показали 42% подобной рекламы, со средним — 18%, с высоким доходом — 29%. При этом Финикс находится в Аризоне, а Атланта — в Джорджии. В обоих штатах за последние годы законодательство об абортах ужесточилось.

Ситуация в Майами иная. Там больше всего рекламы с центрами по сохранению беременности получили тест-аккаунты женщин с высокими доходами. Исследователи предполагают, что причина в менее жестких требованиях к процедуре аборта в Майами. Однако они отмечают, что это только вероятная причина.

Что такое кризисные центры сохранения беременности

Кризисные центры сохранения беременности действительно оказывают различные медицинские услуги, но выступают против прерывания беременности. Они могут предложить женщине возможность бесплатно сделать УЗИ или выдать детские принадлежности, пытаясь убедить клиентку сохранить нежелательную беременность до такого срока, когда делать аборт уже будет поздно. Защитники права на аборт называют сотрудников таких центров обманщиками и уверяют, что реклама этих клиник нацелена на малообеспеченных и цветных американок.

В Google можно найти комментарии пользователей к некоторым подобным центрам. Например, посетительница Престонвудского центра беременности в Техасе написала, что сотрудники неправильно определили срок ее беременности и настаивали на том, чтобы перед абортом она попросила бога о прощении ее грехов. Другая женщина, посетившая тот же центр, рассказала, что собиралась обсудить с врачом варианты аборта, но вместо этого получила снимок УЗИ с подписью: «Привет, мама!». Посетительница центра PRC Medical в Джорджии сообщила, что сотрудники отказались проводить ей тест на беременность, если она после этого сделает аборт.

«Направляя малообеспеченных женщин [в центры по сохранению беременности] чаще, чем женщин с более высоким доходом, в штатах с ограничительными законами, Google может задержать беременных от поиска реальной клиники для аборта, и тогда им будет сложнее сделать легальное и безопасное прерывание беременности», — говорит Кэти Пол, директор Tech Transparency Project. По ее словам, в некоторых случаях время имеет решающее значение.

Как это все объясняет Google

В Google говорят, что определяют «рейтинг объявлений» на основе множества факторов, включая качество рекламы и ее конкурентоспособность. Представитель компании утверждает, что площадка не разрешает рекламодателям специально таргетировать рекламу на малообеспеченных людей. А для компании важно, чтобы люди, которые ищут ресурсы, связанные с абортами, знали, какие услуги на самом деле предоставляет рекламодатель.

Ранее Google обещал четко обозначить американские клиники, где можно сделать аборт — и в Google Maps, и в поисковике. Однако, как обнаружил Tech Transparency Project, сервис по-прежнему часто показывает рекламу центров по сохранению беременности, которые ложно сообщают, что они проводят аборты. Таким образом площадка нарушает собственную политику о рекламе, которая вводит пользователей в заблуждение.