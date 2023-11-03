Путин высказался об абортах. За «склонение» к ним в двух регионах России уже ввели штрафы

Владимир Путин на встрече с новым составом Общественной палаты высказался о проблеме абортов, которую он назвал острой. По мнению президента, решить ее можно по сути двумя способами.

«Запрещать продавать препараты, прерывающие беременность, или улучшать социально-экономическое положение в стране, повышать уровень благосостояния, реальных заработных плат, социального обслуживания, помощи молодым семьям по приобретению жилья», — сказал Путин, вызвав овации зала. Он отметил, что есть много разных направлений деятельности по поддержке материнства и детства.

Накануне в Тверской области ввели штрафы за «склонение» к абортам на территории региона — от трех до 200 тысяч рублей. «Закон направлен на повышение рождаемости, снижение количества абортов и социальную защиту беременных женщин, а также на противодействие информационным угрозам семье, отцовству, материнству и детству», — говорится на сайте Заксобрания региона.

До этого похожие штрафы за «склонение» к абортам ввела Мордовия. Скоро к ним может присоединиться и Тамбовская область. Губернатор Максим Егоров внес в областную Думу законопроект о запрете склонения к искусственному прерыванию беременности. При этом на сайте местного правительства напоминают, что Тамбовская область вошла в число первых трех регионов, где реализуют федеральный пилотный проект, направленный на стимулирование рождаемости, который ранее анонсировал Путин.

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