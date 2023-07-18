Минздрав дополнил перечень лекарств, подлежащих предметно-количественному учету, двумя препаратами, которые используют для медикаментозного аборта. Внимание на это обратил «Медвестник».

Как пишет издание, изменения внесли в проект приказа Минздрава, который был опубликован на портале regulation.gov.ru летом 2022 года. Планировалось, что этот документ вступит в силу с 1 апреля 2024 года.

Теперь список лекарств, которые подлежат предметно-количественному учету, пополнится такими препаратами, как мизопростол и мифепристон.

«Медвестник» отмечает, что комбинация этих двух действующих веществ используется в основном для прерывания беременности. При этом мифепристон в небольших дозировках также используется для экстренной контрацепции. Например, он есть в таблетках «Агеста», «Гинепристон» и «Женале».

«Купить можно только последний вариант, продажа же препаратов с высокой дозировкой, с помощью которых можно осуществить прерывание беременности, даже по рецепту невозможна — такие таблетки могут выдаваться только врачом в медучреждении с последующим наблюдением за пациентом», — пишет издание.

При этом в проекте приказа Минздрава нет указаний на дозировку мифепристона. «Медвестник» делает вывод, что в таком случае под усиленный контроль попадут и посткоитальные контрацептивы.

Издание «Коса» уточняет, что в России сейчас зарегистрированы таблетки для экстренной контрацепции, в которых не содержится мифепристон — это, например, «Постинор», «Эскапел».

Накануне, 17 июля, глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что препараты для медикаментозного прерывания беременности должны «жестко контролироваться» в медицинских и фармацевтических организациях. Он также сообщил, что эти препараты до конца года включат в перечень лекарств, которые подлежат предметно-количественному учету. 18 июля Мурашко также пожаловался депутатам Госдумы на «порочную практику», которая сложилась в стране — когда женщины не рожают, а делают карьеру.

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