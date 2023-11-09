Европарламент призвал власти ЕС перестать отбирать у въезжающих россиян машины и личные вещи

Власти Евросоюза должны пересмотреть свой подход к исполнению санкций в отношении России и, в частности, перестать конфисковывать у въезжающих россиян автомобили и личные вещи. Об этом говорится в резолюции, принятой Европарламентом. Согласно действующему законодательству ЕС, резолюции Европарламента носят рекомендательный характер и не обязательны для исполнения европейскими властями.

«Европарламент призывает Еврокомиссию пересмотреть свою интерпретацию санкций, которая ведет к изъятию и конфискации личных вещей и транспортных средств для личного пользования, подчеркивает, что такое чрезмерное исполнение санкций дискредитирует их цель, а также сам санкционный инструмент», — говорится в резолюции Европарламента.

В сентябре Еврокомиссия опубликовала разъяснения, в которых говорилось о том, что ввоз российскими гражданами территорию ЕС автомобилей, зарегистрированных в России, электронных гаджетов, косметики и других личных вещей является нарушением введенных против России санкций.

После этого запрет на въезд автомобилей с российскими номерами ввели власти Норвегии, Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Финляндии, Германии, Чехии и Болгарии. Также сообщалось о нескольких случаях конфискации личных автомобилей у россиян, пытавшихся въехать на них в страны ЕС.

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