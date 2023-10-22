Кто убил Хейзел Дрю?

В июле 1908 года в пруду неподалеку от курортного городка Сэнд-Лэйк обнаружили тело 20-летней гувернантки Хейзел Дрю. Полиция не нашла убийц и заключила, что Дрю покончила с собой. Спустя много лет ее история легла в основу сериала «Твин Пикс», а сериал в свою очередь вдохновил поклонников расследовать это дело.

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Вечером 7 июля 1908 года года 20-летняя гувернантка Хейзел Дрю прогуливалась по Табортон-роуд, лесному району небольшого курортного городка Сэнд-Лейк в северной части штата Нью-Йорк. Девушка несла в руках черную соломенную шляпу, украшенную тремя большими перьями и булавкой в виде буквы Х.

По дороге Хейзел встретила двух мужчин, которые ехали на повозке в город. Один из них — ее знакомый, 17-летний рабочий на ферме Фрэнк Смит, другой — 35-летний торговец углем Рудольф Гандрум. Хейзел и Фрэнк обменялись приветствиями. Эти двое были последними, кто видел ее живой.

Через четыре дня местные мальчишки нашли тело Хейзел в пруду. Дрю лежала лицом вниз с вытянутыми руками, вода изменила ее тело до неузнаваемости: лицо девушки раздулось, а светлые волосы спутались. Череп был раздроблен сильным ударом по затылку.

Разложение было настолько сильным, что врачи не смогли установить точную причину смерти. Опознать ее получилось только по одежде, аксессуарам и золотым пломбам на зубах. Даже отец Дрю не был уверен, что это его дочь, пока на следующий день ему не показали ее булавку и брошь.

Призрак в лесу

Имя Хейзел стало частью местного фольклора, а ее история разошлась по всему штату. В деревне Табортон неподалеку от места убийства будущий соавтор сериала «Твин Пикс», юный Марк Фрост, проводил летние каникулы: он гостил у своей бабушки Бетти Кэлхун. В один из вечеров она рассказала внуку историю о призраке Хейзел, который ночами бродит в лесу неподалеку. И спустя годы история Хейзел Дрю легла в основу культового телесериала.

Фрост вспоминал, что во время работы над «Твин Пиксом» изучил все известные на тот момент подробности убийства. «Эта история поразила мое воображение», — говорил он.

Кто такая Хейзел Дрю

Хейзел Дрю родилась в небогатой семье. В 14 лет она ушла из дома и начала работать гувернанткой в городе Трой, крупном центре легкой промышленности. Девушка успела поработать в трех влиятельных семьях, связанных с республиканской партией: она работала у Томаса Хислопа, первого казначея города, и Джона Таппера, члена ассоциации торговцев углем. Последним местом ее работы был дом городского инженера, профессора Эдварда Кэри.

Хейзел любила сшитые на заказ платья, обедала в дорогих ресторанах и часто ездила в большие города: Нью-Йорк, Бостон и Провиденс. У нее было множество поклонников. Она встречалась с несколькими мужчинами сразу, и у нее скопилось множество писем от воздыхателей. Репортер New York World, освещавший убийство Хейзел, выяснил, что Дрю принимала «французские таблетки» для прерывания беременности.

Накануне смерти, 6 июля, она внезапно уволилась с работы и покинула дом своего работодателя — профессора Керри. По словам знакомых Хейзел, такое поведение для нее было странным. В этот же день ее видели на местном вокзале. Знакомая Хейзел, мисс Мэри Робинсон, рассказала, что Хейзел, которую она там встретила, так и не рассказала, куда именно собралась уехать. Она сдала чемодан в камеру хранения на вокзале и села на поезд до города Олбани. Как именно Хейзел оказалась в Табортон-роуд и с кем у нее была встреча — неизвестно.

Расследование

Убийство потрясло жителей Сэнд-Лейка. Напуганные горожане требовали от полиции поймать преступника. Расследованием смерти Хейзел Дрю занялся окружной прокурор округа Ренсселер Джарвис О'Брайен. Ему помогали два детектива: Уильям Пауэрс и Дункан Кей.

Прокурор опросил местных жителей, тайных любовников Хейзел Дрю и всех, кто случайно встречал девушку в день убийства. Первым подозреваемым стал 54-летний дядя Хейзел Уилл Тейлор, которому принадлежала ферма в полутора километрах от места убийства, вторым — 17-летний Фрэнк Смит, который, как сообщается, был влюблен в Хейзел. Смит присутствовал при извлечении тела из воды, но не смог опознать личность убитой, и полиция так и не смогла найти доказательств его вины.



Мать Хейзел Джулия Дрю считала, что «какой-то богатый парень встретил Хейзел, загипнотизировал ее, отвез туда и убил». Во время досмотра личных вещей Хейзел полиция нашла несколько записок от человека с инициалами К.И.С.

Известно, что он жил в Бостоне и работал в компании, производившей вентиляторы. Следователи выяснили, что он встречался с Хейзел в Олбани в Нью-Йорке, а позже писал, что она «лишила его свободы». Установить личность таинственного поклонника полиции так и не удалось.

Полиция также выяснила, что Хейзел участвовала в неких оргиях в лагере «Цацавасса» в Табортонском лесу. Лагерь принадлежал богатому бизнесмену Генри Крамроту и находился в восьми километрах от места смерти девушки. По словам местной жительницы Минни Клиффорд, ночью 6 июля в лагере раздавались женские крики. Крамрот отрицал свою вину и говорил, что не удерживал девушек против их воли.

Уильям и Элизабет Хоффей — первые свидетели, которые помогли раскрыть детали преступления. Они рассказали, что вечером 7 июля ехали в своей повозке мимо Тилс-Понд. На пути им встретилась еще одна повозка. Она выглядела дорого, что было необычным для небогатых жителей Сэнд-Лейка.

По словам Хоффей, водитель вел себя подозрительно и отвел взгляд, чтобы не смотреть им в глаза. Когда Уильям и Элизабет посмотрели на пруд, они увидели на дальнем берегу девушку. Именно там позже нашли тело Хейзел.

Детектив Пауэрс узнал имя водителя повозки — им был работник похоронного бюро Фред Шатцл. Как выяснилось, Шатцл арендовал карету вечером 6 июля для своего друга, 25-летнего Уильяма Кушинга, члена республиканского комитета и директора пивного завода. Кушинг рассказал полиции, что был в Сэнд-Лейк в ночь убийства и жил с Хейзел в одном районе.

Оба подозреваемых были республиканцами, как и детективы Пауэрс и Кей — это, возможно, и стало причиной, по которой убийство Хейзел Дрю так и осталось нераскрытым. Из-за недостаточных доказательств подозреваемых быстро оправдали, а дело закрыли. Следствие пришло к выводу, что Хейзел Дрю совершила самоубийство.

Новая версия

Спустя более 100 лет после убийства свою версию событий выдвинули авторы книги «Убийство у Тилс-Понд» писатель Дэвид Бушман и ведущий подкастов Марк Гивенс. Они фанатели от «Твин Пикса» и решили провести собственное расследование.

Они рассказали, что Уильям и Элизабет Хоффей были готовы опознать людей, которых они видели на дорогой повозке. Но детективы их об этом так никогда и не попросили. Единственной газетой, сообщившей об этом, стала The Daily Press, принадлежавшая демократу из города Трой (а в то время власть в городе принадлежала республиканцам).

Гивенс и Бушман пишут: «Они (Кушинг и Шатцл. — Прим. «Холода») были связаны с Республиканской партией, и раскрытие такого убийства могло нанести серьезный удар по их позициям. Мы пришли к заключению, что Хейзел Дрю была убита Уильямом Кушингом и Фредом Шатцлом. Детективы Пауэрс и Кей, которые тоже были республиканцами, просто сняли с них все обвинения».

По мнению авторов, Дрю могла узнать некую политическую тайну одного из своих работодателей. По другой версии, Кушинг и Шатцл выполняли заказ любовника Хейзел или ее бывшего работодателя из Республиканской партии. Однако это всего лишь версия произошедшего, а точные мотивы убийства так и остались неразгаданными.