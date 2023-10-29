В 25 лет учительница из США узнала, что ее любимый отец — серийный убийца

18 лет назад жизнь Керри Роусон, учительницы из небольшого городка в Канзасе навсегда изменилась: она узнала, что ее любимый отец — серийный убийца по прозвищу ВТК (bind, torture, kill), жертвами которого стали как минимум 10человек. Оправившись от шока, Роусон начала помогать следствию раскрывать преступления своего отца, чтобы понять, кем он был на самом деле. «Холод» рассказывает семейную историю, которой вдохновлялись Финчер и Кинг.

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Керри Роусон росла в обычной американской семье. Ее отец Деннис Рейдер был лидером бойскаутов, который часто водил семью в походы и на рыбалку, ухаживал за садом и строил с маленькой дочкой домик на дереве. По воскресеньям он надевал свой лучший костюм и вместе с семьей отправлялся в лютеранскую церковь в городе Парк Сити, где возглавлял церковный совет. Роусон поддерживала хорошие отношения с родителями и во взрослом возрасте, после того как съехала от них и вышла замуж.

В декабре 2004 года 26-летняя Керри с мужем поехала праздновать Рождество к родителям. В день отъезда отец обнял Керри на прощание и сказал, что любит ее. Через два месяца, в феврале 2005 года, к ней домой приехал агент ФБР и спросил, знает ли она о маньяке BTK. А затем сказал: «Это ваш отец. Он арестован».

Лидер бойскаутов, отец, серийный убийца

Свое первое убийство Деннис Рейдер совершил еще до рождения дочери — 15 января 1974 года. Тогда он задушил четырех членов семьи Отер: Джозефа и Джули, а также их детей Жозефину и Джозефа-младшего в городе Уичито. В качестве трофея он забрал с собой часы и радиоприемник. В других эпизодах он будет действовать по похожему принципу: душить и забирать нечто, что будет напоминать ему о жертве. Как позднее выяснилось во время допросов, процесс убийства доставлял ему сексуальное удовольствие, а его садистские наклонности стали проявляться еще в детстве, когда он отлавливал и вешал бездомных животных.

Однако убийства не приносили Рейдеру полного удовлетворения. Еще ему хотелось известности, поэтому в октябре 1974 года он вложил анонимное письмо в одну из книг публичной библиотеки города Уичито, в котором взял на себя ответственность за убийство семьи Отеро. Тогда местные СМИ и начали подробно освещать эту историю.

В своих письмах он предупредил, что продолжит убивать, и выбрал «кодовые слова» для обозначения своих преступлений — «связывать, пытать, убивать» (от английского bind, torture, kill). Так и образовалась аббревиатура BTK, которая стала прозвищем убийцы.

BTK продолжал убивать вплоть до 1990-х годов и писал в редакции СМИ письма о своих новых преступлениях. В январе 1978 года он отправил в газету Уичито стихотворение об убийстве Ширли Виан, которую задушил, пока ее дети были заперты в ванной. А несколько дней спустя прислал письмо на местный телеканал, в котором рассказал о еще нескольких совершенных им убийствах.

Именно желание Рейдера рассказывать СМИ о своих преступлениях и привело к нему полицейских. В 2005 году, когда в медиа стали обсуждать 30-ю годовщину гибели семьи Отеро, он отправил журналистам несколько посылок с предметами, которые были связаны с убийствами. В том числе он приложил дискету с очередным посланием. Однако на дискете полицейские нашли и метаданные удаленного файла. Изучив их, они выяснили, что удаленный файл создал некто по имени Деннис. И использовалась дискета в лютеранской церкви Христа.

Полицейские быстро нашли главу церковного совета лютеранской церкви Денниса Рейдера. Чтобы провести ДНК-тест, они получили из клиники в Канзасе образец анализов его дочери Керри, который она сдала пять лет назад, и сравнили с биоматериалами, найденными на местах преступлений. Результаты тестов подтвердили, что дочь Дениса Рейдера — это дочь BTK.

На допросах Рейдер не сопротивлялся и спокойно описал следователям, как замучил и убил 10 человек.

Деннис Рейдер в суде. Август 2005 года. Фото: MCT / Sipa USA / Vida Press

Керри помогает следствию

Справиться с травмой Керри помогла возможность открыто говорить о своем опыте и помогать следствию.

«Я всегда хотела помочь. Хотела получить доступ к материалам [дела], когда буду готова с этим справиться. Потому что понимала, что смогу узнать больше, ведь там [в материалах] были недостающие части головоломки», — говорила Керри.

Как человек, который был максимально близок к Деннису Рейдеру в годы убийств, она смогла рассказать следствию много важных подробностей. Например, один из ее рассказов о том, куда они с отцом ходили в походы, помог продвинуться в деле Шоны Бет Гарбер: ее тело обнаружили на дороге за заброшенным фермерским домом на юго-западе Миссури зимой 1990 года. Рядом с этим местом Керри и ее часто отец рыбачили.

Сейчас Роусон участвует в работе оперативной группы округа Осейдж в Оклахоме, которая расследует дело Синтии Кинни, пропавшей в 1976 году. BTK заподозрили в ее похищении только в феврале 2023 года, когда Рейдер сказал полицейским, что у него осталась «нереализованная фантазия» — похищение девушки из прачечной самообслуживания. Именно в таком месте и работала Кинни. Кроме того, в дневнике Рейдера была запись, где он описывает, как наблюдает за женщинами в прачечной. И сделана эта запись была как раз в год исчезновения Кинни. Ее тело так и не нашли.

По словам Керри, за месяцы, что она помогала расследованию, команда следователей стала для нее семьей, которая поддерживала ее и помогла справиться с потрясением. Сейчас она участвует в расследовании как минимум четырех убийств, которые, предположительно, совершил Деннис Рейдер.

Сами следователи очень благодарны Роусон за ее вклад в расследование преступлений. Заместитель шерифа в офисе Осейдж Гэри Аптон говорит, что Керри для них «божий дар». Он рассказал, что показывал ей дневники Рейдера, карты, рисунки и фотографии, которые тот делал на местах преступлений. По словам Аптона, для следствия было чрезвычайно полезно поговорить с человеком, который мог находится в соседней комнате в тот момент, когда Рейдер делал эти записи.

Директор Научно-исследовательского института по изучению нераскрытых дел Шерил Макколлум также отмечает особый вклад Керри в расследование преступлений ВТК, потому что никто не знает о BTK столько, сколько она.

«Когда люди говорят: “Он лишен эмоций“, Керри поправляет, что он — не что иное, как эмоции. Она эксперт. Можете ли вы представить себе человека, который прожил с серийным убийцей 26 лет и может рассказать вам о нем все? — говорит она. — Я никогда не видела кого-то, кто прошел бы через такое и использовал бы этот опыт для защиты интересов совершенно незнакомого человека».

Встреча с отцом

Несмотря на все усилия, воспоминаний Керри об отце для расследований преступлений оказалось недостаточно. Чтобы восполнить этот пробел, в июне 2023 году Керри решила встретиться со своим отцом и лично задать ему вопросы о жертвах, причастность к убийствам которых он пока не признал.

По словам Роусон, единственной ее целью было помочь следствию — желания увидеться с отцом после 18 лет разлуки у нее не было. Да и сама встреча оказалась не такой, как она себе представляла: в тюремной комнате для свиданий она увидела слабого 78-летнего старика в инвалидной коляске, а не отца, с которым счастливо праздновала Рождество в далеком 2004 году.

Всего она виделась с отцом дважды, и оба раза они говорили только о его возможных жертвах. Керри также расспросила отца о локациях, которые интересовали следователей, и о названиях, которые он давал преступлениям в своих дневниковых записях.

«Мы все открыто обсуждали. Думаю, он это оценил. Он знал, что я потратила время, чтобы изучить [его дело] и поговорить с ним об этом. Если вы придете к нему неподготовленным, он не будет с вами разговаривать, — вспоминает она, добавляя, что ей помог и правильный психологический настрой. — Ничего не получилось бы, если бы я позволила себе расстраиваться или злиться. Я вошла туда максимально сосредоточенной и с ясным умом».

Исцеление

Чтобы принять тот факт, что ее отец серийный убийца, Керри обратилась к психотерапевту. За время работы с ним она поняла, что ее детство было не таким уж радужным. А Рейдер, которого она помнила исключительно как нежного и заботливого отца, нередко вел себя агрессивно по отношению к домочадцам. Постепенно она осознала, что в ее семье происходило «физическое, словесное, моральное и эмоциональное насилие».

«С самого детства он жестоко относился к маме и ко мне из-за нашей неуклюжести, постоянно повторяя: “Смотри, куда идешь! Будь осторожнее! Это твоя вина, что ты упала. Если покроешься шрамами, станешь уродиной и никто не захочет жениться на тебе”», — вспоминает она слова отца, которые сильно ранили ее.

Однако больше всех, судя по рассказам Керри, страдал ее старший брат Брайан. Роусон вспомнила, что Деннис по крайней мере дважды пытался задушить сына. Один раз это произошло во время ужина, вскоре после гибели кузины Керри:

«Он схватил руками его шею и начал душить. Глаза отца горели почти маниакальным блеском. Испуганный брат весь побелел. Мама и я с криками толкнули отца и сумели их разнять», — так описывает эту сцену Керри. Ни эту ситуацию, ни другие случаи насилия в семье не обсуждали.

Роусон написала книгу «Дочь серийного убийцы. Моя история страха, боли и преодоления». В ней она подробно рассказала о том, как смогла принять шокирующую правду о своем отце. Сейчас Керри работает над второй книгой и выступает на различных конференциях.

В августе 2023 года, спустя два месяца после того как Роусон в последний раз встретилась со своим отцом в тюрьме, шериф округа Осейдж официально объявил Денниса Рейдера главным подозреваемым как минимум в двух эпизодах о пропавших людях, включая дело об исчезновении Синтии Кинни. По словам властей, это произошло в том числе благодаря помощи Роусон.

После публикации официального заявления шерифа Роусон написала, что продолжит сотрудничать с полицией ради семей погибших: «Они заслуживают всего, что мы можем им дать».