В 1990 году в США на обочине трассы нашли девушку в тяжелом состоянии

В 1975 году в США пропала шестилетняя девочка. Ее похитил отчим, который много лет насиловал и избивал ее, а потом заставил стать своей женой. Это было не первое и не последнее похищение, которое совершил Франклин Флойд. Рассказываем историю преступника, которому годами удавалось уходить от ответственности.

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Апрельской ночью 1990 года двое мужчин, ехавших по трассе в Оклахома-сити, увидели разбросанные на обочине продукты и остановили машину. Пройдя несколько метров, они нашли молодую девушку с сильными ушибами и большой гематомой на голове и вызвали скорую.

На следующий день в больницу пришел человек, который представился Кларенсом Маркусом Хьюзом и сказал, что найденная девушка — его жена Тоня Доун Тэдлок и у них есть маленький сын по имени Майкл. Во время осмотра врачи нашли на теле Тони следы множества старых травм, что навело их на мысль о том, что это был не просто несчастный случай. Так и не придя в сознание, через пять дней Тоня умерла в больнице от отека мозга.

Оснований для заведения уголовного дела, однако, тогда не нашли.

«Плохой дядя»

По воспоминаниям Карен Парсли, подруги Тэдлок, с которой они вместе работали в стриптиз-клубе, в гримерке она не раз замечала множество ссадин на теле Тони. Та обычно говорила, что просто упала. У Парсли это вызывало подозрения.

Парсли нашла номер женщины, дочь которой звали Тони Тэдлок. Позвонив ей, Карен узнала, что девушка с таким именем давно умерла и поняла, что ее подруга использовала чужое имя. Она также обратилась в социальную службу с просьбой забрать Майкла у отца. Социальные работники отдали мальчика приемной семье.

У Майкла была возможность видеться с отцом раз в неделю, но, по воспоминаниям его приемных родителей, он не любил говорить об отце и называл его «плохим дядей». Во время процесса усыновления у Майкла взяли анализ крови. Оказалось, что Кларенс не был его биологическим отцом, и тогда Кларенса лишили родительских прав.

12 сентября 1994 года в полицию округа Чокто поступил звонок. Им сообщили, что в лесу нашли привязанного к дереву мужчину, рот которого был заклеен скотчем. Им оказался директор местной школы Джеймс Дэвис. Он сообщил, что утром к нему в кабинет вошел Кларенс с пистолетом и потребовал отдать Майкла, забрал мальчика и увез его вместе с Дэвисом.

Дело о похищении Майкла передали в ФБР. Агенты выяснили, что настоящее имя Кларенса Хьюза — Франклин Флойд и в прошлом его уже судили за похищение, изнасилование и растление малолетних. Полиция объявила его в розыск.

Еще одно похищение

Франклин Флойд родился в 1943 году в многодетной семье. Его отец работал на фабрике по производству бумаги и умер от алкоголизма, когда Франклину был один год. Мать не смогла обеспечивать детей и отдала их в интернат.

Позже в интервью писателю Мэтту Биркбеку Флойд рассказывал, что там над ним издевались сверстники и сотрудники интерната: когда ему было шесть лет, его якобы изнасиловали метлой. А в подростковом возрасте, застав за мастурбацией, окунули его руку в кипяток.

Известно, что позднее Флойд больше 10 лет провел в тюрьме за похищение и растление малолетней девочки. Отсидев в тюрьме, Флойд взял себе псевдоним Брэндон Уильямс и переехал в Северную Каролину. Там он познакомился с Сандрой Чипман — матерью-одиночкой, которая жила в трейлере. У Сандры было четверо детей, она жила в нищете и рисковала потерять право опеки. Через несколько месяцев они с Флойдом поженились и стали вместе воспитывать детей — дочерей Эллисон, Эми и Сьюзан и сына Филиппа.

Семья по-прежнему жила бедно и пыталась заработать на чем попало. В 1975 году Сандру посадили на 30 суток за попытку подделать банковские чеки. Дети остались с Флойдом. Вернувшись домой, Сандра обнаружила, что муж пропал и увез с собой детей.

Сандра обратилась в полицию, но те отказались заниматься этим делом, потому что Флойд был официальным мужем Чипман и имел право забрать детей. Две дочери — Эллисон и Эми — нашлись в местной социальной службе. Филипп тоже оказался в органах опеки, но о его судьбе Сандра узнала много лет спустя. А вот Сьюзан пропала вместе с Флойдом.

Детская фотография Сьюзан, сделанная, предположительно, незадолго до похищения. Фото: ФБР

Отец и муж

Флойд воспитывал Сьюзан как собственную дочь. Она окончила среднюю школу под вымышленным именем Шэрон Маршалл, Флойд поменял имя на Уоррена Маршалла и везде представлялся отцом девочки.

Сьюзан хорошо училась и была популярна в школе. Никто не знал, что дома строгий «отец», запрещавший ей гулять со сверстниками после занятий, избивает и насилует ее. В старшей школе Сьюзан забеременела, в это же время она получила стипендию в Технологическом институте Джорджии, но Флойд запретил ей учиться дальше.

Сьюзан родила ребенка, которого сразу же отдали на усыновление. Вскоре она забеременела во второй раз — в 1988 году у нее родилась дочь Меган, которую Флойд тоже отдал социальным службам для поиска новых родителей.

Через год у Сьюзан родился третий ребенок — Майкл. К тому времени они с Флойдом переехали в Таллас — город в штате Оклахома. Сьюзан устроилась на работу танцовщицей в стриптиз-клубе и подружилась с Карен Парсли.

Парсли вспоминает, что подруга рассказывала ей об угрозах со стороны Флойда. А еще о романе со студентом, с которым она хотела уехать, забрав ребенка. В том же месяце ее нашли на обочине дороги.

Поимка Флойда

В ФБР предположили, что под одним из своих имен Флойд попытается продлить водительские права, и объявила его в розыск, разослав все известные ей данные.

Спустя некоторое время Флойд действительно попытался продлить документы на имя Уоррена Маршалла. Его задержал агент ФБР, переодетый в форму курьерской службы.

Полиция считает, что он заставил Сьюзан выйти за себя. Во время обыска в машине Флойда обнаружили фотографии обнаженных женщин, на некоторых из них была Сьюзан, на других — пропавшая в 1989 году Шерил Энн Коммессо, которая работала в том же стриптиз-клубе, что и Сьюзан.

Суд признал Флойда виновным в похищении Майкла и убийстве Шерил Энн и приговорил к смертной казни, но у полиции оставался главный незакрытый вопрос: что стало с Майклом?

Франклин Флойд. Фото: Florida Department of Corrections

О судьбе мальчика Флойд рассказал только 24 года спустя. После выхода книги Мэтта Биркбека «Красивый ребенок», в которой автор восстанавливает историю Сьюзан и берет интервью у Флойда, ФБР возобновило расследование. В 2014 году Флойда снова допросили. Во время очередного разговора с агентами он заплакал и признался, что убил Майкла двумя выстрелами в голову и оставил его труп у автомагистрали.

Флойд умер в 79 лет в январе 2023 года, не дождавшись исполнения приговора.