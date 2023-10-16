Новые данные о погибших в Израиле россиянах и акции в поддержку Навального. Главные новости минувших выходных

Стало известно о еще двух российских гражданках погибших в результате нападения ХАМАСа на Израиль

Об их гибели сообщил телеграм-канал «Можем объяснить» со ссылкой на родственников. Погибших звали Ирит Кондерова и Маргарита Гусак. Обе они отправились на музыкальный фестиваль, который проходил в поселении Реим вблизи границы с сектором Газа и подвергся нападению боевиков ХАМАСа в первые часы вторжения группировки на территорию Израиля.

Кондерова последний раз выходила на связь в 6:45 7 октября. По словам родственников, она «очень давно» жила в Израиле, но сохраняла российское гражданство.

Гусак отправила последнее сообщение родным 6:15 утра 7 октября. Она написала, что на фестиваль напали, и что она с друзьями пытается уехать на машине. Вместе с Гусак погиб и ее молодой человек Симон Вигдергаус. Как сообщается, она жила в Израиле десять лет, но по-прежнему оставалась российской гражданкой.

По последним данным, предоставленным российским посольством в Израиле, в результате нападения боевиков ХАМАСа погибли 16 россиян, восемь числятся пропавшими без вести, а еще как минимум один находится в плену в секторе Газа.

В разных городах по всему миру прошли акции по случаю тысячного дня заключения Алексея Навального

Как сообщили соратники Навального, из тысячи дней в заключении 224 он провел в камерах штрафных изоляторов. На акции в поддержку политика люди вышли в Тбилиси, Ереване, Мельбурне и Сиднее, Милане, Барселоне, финском Уусикаупунки и других городах.

На прошлой неделе в России по обвинению в «экстремистской деятельности» арестовали трех адвокатов Навального.

Власти США ждут нападения Азербайджана на Армению

О возможном нападении в ближайшие несколько недель группу американских конгрессменов предупредил госсекретарь США Энтони Блинкин. Об этом пишет газета Politico, ссылаясь на собственные источники.

По их словам, разговор состоялся еще 3 октября. Законодатели созвонились, чтобы обсудить, какие меры может принять Вашингтон в ответ на то, что Азербайджан взял под свой контроль Нагорный Карабах. Блинкен сказал, что Госдепартамент ищет возможности привлечь Баку к ответственности, и что США перестанут оказывать Азербайджану военную помощь. В ходе беседы он заявил, что Вашингтон видит возможность нападения страны на юг Армении.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа заявила, что России не нужна война в Украине

«Мы всем миром не готовились к этой войне, она нам не нужна. Мы совершенно по-другому выстраивали мир. В этой связи какие-то несостыковки, нерешенные вопросы безусловно будут присутствовать. Вот у вас всегда на работе всегда все получается? У меня не всегда», — сказала глава ХМАО Наталья Комарова, отвечая на вопрос жены мобилизованного о проблемах со снабжением военных на фронте в Украине.

После этого член тюменского Центра общественного контроля «Оберег» Юрий Рябцев написал на Комарову донос в полицию, обвинив ее в «дискредитации» армии.

Минкульт отказал в выдаче прокатного удостоверения фильму «Сказка» Александра Сокурова

«Это очередной этап цензуры после вчерашней отмены показа картины на международном кинофестивале, где закон разрешает демонстрацию кинопроизведений без “прокатки”», — прокомментировал это решение ведомства сам режиссер.

Накануне стало известно об отмене показа «Сказки» на кинофестивале «Каро.Арт» в Москве. По словам Сокурова, такое решение было принято по распоряжению Минкульта. По сюжету фильма Сталин, Гитлер, Муссолини и Черчилль встречаются в аду.

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