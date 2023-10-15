Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова на встрече с жителями Нижневартовска назвала войну в Украине — войной и заявила, что она не была нужна России. За это на нее написали донос о «дискредитации» армии.

Комарова встретилась с жителями Нижневартовска 14 октября, трансляция велась на ее странице во «Вконтакте». В ходе встречи к Комаровой обратилась жена мобилизованного и спросила, почему ее мужу не выдали рюкзак со снаряжением.

«Когда начнется обеспечение наших мужчин? Именно то обеспечение, которое прописано у них по контракту? То есть даже, например, они не получили рюкзаки в Хантах и даже мы не знаем, где эти рюкзаки», — сказала женщина.

Губернатор ответила, что по этому вопросу стоило бы обратиться в министерство обороны, но добавила, что готова рассмотреть эту конкретную заявку.

«Мы всем миром не готовились к этой войне, она нам не нужна. Мы совершенно по-другому выстраивали мир. В этой связи какие-то несостыковки, нерешенные вопросы безусловно будут присутствовать. Вот у вас всегда на работе всегда все получается? У меня не всегда», — сказала Комарова.

Член тюменского «Центра общественного контроля “Оберег”» Юрий Рябцев написал на Комарову донос в полицию, сообщает издание «Сибирь. Реалии». В своем заявлении, отправленном на имя главы МВД Владимира Колокольцева, общественник потребовал возбудить против нее административное дело о «дискредитации» армии. Человек под именем Георгий Туляк выложил текст доноса на странице во «Вконтакте» по словами: «Враги СВО из пятой колонны ждут наказания».

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