Алексей Навальный провел в заключении 1000 дней, 224 из них — в камерах штрафного изолятора, сообщили его соратники. Сегодня в разных городах мира прошли акции в его поддержку под лозунгом «Free Navalny».

Акции состоялись в Тбилиси, Ереване, Мельбурне и Сиднее, Милане, Барселоне, финском Уусикаупунки и других городах.

Фото: Avtozak LIVE (акция в Тбилиси)

Алексея Навального задержали в московском аэропорту Шереметьево 17 января 2021 года, когда он вернулся в Россию. До этого он лечился в Германии после отравления «Новичком». 2 февраля суд заменил Навальному условный срок на реальный по делу «Ив Роше» и отправил его в тюрьму. В июне 2022-го политика приговорили к 9 годам колонии строгого режима по делу о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК), а в августе 2023-го — к 19 годам по делу об «экстремизме» (часть 3 статьи 282.1, часть 2 статьи 282.3, часть 1 статьи 280, пункты «а», «б» и «в» части 2 статьи 151.2, часть 3 статьи 354.1, часть 2 статьи 239).

«Медиазона» пишет, что сейчас Навальный находится в едином помещении камерного типа (ЕПКТ), то есть в самом строгом из возможных режимов заключения. В пятницу 13 октября суд арестовал троих его адвокатов по делу об участии в «экстремистском сообществе» за то, что они передавали письма от Навального его соратникам.

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