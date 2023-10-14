Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил небольшую группу конгрессменов от Демократической партии о том, что Азербайджан может вторгнуться в Армению в течение ближайших нескольких недель. Об этом сообщает Politico со ссылкой на двух человек, знакомых с ходом этой беседы.

Источники издания рассказали, что эта тема обсуждалась в ходе телефонного разговора 3 октября. Законодатели созвонились, чтобы обсудить, какие меры может принять Вашингтон в ответ на то, что Азербайджан взял под свой контроль Нагорный Карабах. Блинкен сказал, что Госдепартамент ищет возможности привлечь Баку к ответственности, и что США перестанут оказывать Азербайджану военную помощь. В ходе беседы он заявил, что Вашингтон видит возможность нападения страны на юг Армении.

Вскоре после этого разговора один из его участников, конгрессмен Фрэнк Паллоне, заявил о своей обеспокоенности насчет возможного вторжения Азербайджана в Армению. «Алиев продвигается вперед к своей цели — захватить южную Армению», — написал он в твиттере.

В Госдепартаменте эту информацию комментировать отказались, подчеркнув приверженность ведомства суверенитету и территориальной целостности Армении. Там добавили, что надеются на разрешение конфликта путем «прямых переговоров».

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