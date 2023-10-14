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Минкульт отказал в выдаче прокатного удостоверения фильму «Сказка» Александра Сокурова

17:18 • 14.10.2023

Министерство культуры отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму «Сказка» Александра Сокурова. Об этом сообщается в телеграм-канале режиссера.   

«Это очередной этап цензуры после вчерашней отмены показа картины на международном кинофестивале, где закон разрешает демонстрацию кинопроизведений без “прокатки”», — написал он. 

Документ с отказом в выдаче прокатного удостоверения опубликовала Ксения Собчак. В нем говорится, что решение было принято в соответствии с подпунктом «ж» пункта 18 Правил выдачи, отказа в выдаче и отзыва прокатного удостоверения на фильм.  

В разговоре с «Интерфаксом» Сокуров сказал, что на «Сказку» также наложен запрет в Германии, но добавил, что у фильма есть прокатчики в разных странах, которые смогут показывать картину в том числе на фестивалях. 

13 октября стало известно об отмене показа «Сказки» на кинофестивале «Каро.Арт» в Москве. По словам Сокурова, такое решение было принято по распоряжению Минкульта. По сюжету фильма Сталин, Гитлер, Муссолини и Черчилль встречаются в аду. 

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