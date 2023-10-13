На кинофестивале «Каро.Арт» в Москве отменили показ фильма «Сказка» режиссера Александра Сокурова. Информация об этом появилась на странице фестиваля во «Вконтакте». Затем это подтвердил сам Сокуров. По его словам, показывать «Сказку» запретило министерство культуры.

«Сейчас мы пытаемся выяснить мотивировки. Предстоят большие проблемы в жизни — как в советские времена, когда все мои работы были запрещены к показу. Время моей жизни опять остановилось. […] Очевидно, впереди отказ на выдачу “Сказке” прокатного удостоверения — цензурный запрет на показ фильма у меня на родине. И негласный запрет на показ всех моих кинематографических работ, созданных ранее. Я не просто протестую против цензуры — я заявляю протест против нарушения моего конституционного права свободного общения моих произведений с соотечественниками», — написал режиссер.

Фильм Сокурова должны были показывать на фестивале 15 октября. На сайте мероприятия «Сказка» все еще значится закрывающей фестиваль картиной, однако билет на нее купить невозможно.

Премьера «Сказки» состоялась на кинофестивале в Локарно в августе 2022 года. Кинокритик Антон Долин называл этот фильм самым экспериментальным и радикальным из всех работ Сокурова. Сам режиссер говорил, что это его последняя картина. По сюжету «Сказки» Сталин, Гитлер, Муссолини и Черчилль встречаются в аду.

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