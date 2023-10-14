На фестивале Nova на границе Израиля и сектора Газа погибли две репатриантки из России

В результате атаки боевиков ХАМАС на музыкальный фестиваль Nova возле кибуца Реим погибли две репатриантки из России. Как сообщает издание «Можем объяснить», их зовут Ирит Кондерова и Маргарита Гусак.

В последний раз Кондерова выходила на связь рано утром 7 октября, еще до нападения ХАМАС на участников фестиваля. В 6:45 она отправила последнее сообщение, после чего перестала выходить на связь. Друзья Кондеровой предполагали, что она могла быть похищена боевиками. По словам родственников, девушка «очень давно» жила в Израиле, но сохраняла российское гражданство.

Маргарита Гусак жила в Израиле 10 лет, у нее было двойное гражданство, пишет издание. Она поехала на фестиваль Nova со своим парнем Симоном Вигдергаусом. Последнее сообщение Гусак отправила своим родителям в 6:15 утра 7 октября. Она написала им, что на фестиваль напали, и что она с друзьями пытается уехать на машине. После этого Гусак больше не выходила на связь. Ее парень также погиб.

Ранее сообщалось, что на фестивале Nova на границе Израиля и сектора Газа пропал россиянин Андрей Козлов. СМИ писали, что он переехал в страну в августе 2022 года, жил в Тель-Авиве и работал в ресторане. На фестивале он подрабатывал охранником.

Рано утром 7 октября ХАМАС атаковал фестиваль электронной музыки возле кибуца Реим, на котором находились несколько тысяч человек. Очевидцы рассказывали, что боевики стреляли по толпе. Некоторым удалось убежать от них в лес, другим — в пустыню. Впоследствии на месте проведения фестиваля обнаружили тела 260 человек. Несколько семей сообщили о похищении своих детей боевиками.

Всего в результате нападения ХАМАС на Израиль погибли 16 россиян, еще восемь числятся пропавшими без вести. По меньшей мере один россиянин находится в заложниках боевиков в секторе Газа.

Обновлено в 16:06. Изменен заголовок, добавлена информация о еще одной погибшей на фестивале репатриантке из России Маргарите Гусак.

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