Россия и Украина обменялись ударами беспилотников. Главные новости минувших выходных

В ночь на понедельник беспилотники атаковали Тульскую, Курскую и Брянскую области. В столичных аэропортах вводили план «Ковер»

Утром в понедельник украинские беспилотники атаковали Курск. Об этом сообщил местный губернатор Роман Старовойт.

«В Центральном округе Курска из-за атаки украинских БПЛА есть повреждения нескольких частных домовладений и крыши административного здания, выбиты стекла в многоквартирном доме. Сработало ПВО. Пострадавших нет. Еще один беспилотник упал в Курском районе, выбиты стекла в частном доме», — написал он.

Беспилотники атакуют Курск второй день подряд. Днем в воскресенье дрон повредил крышу административного здания. Это произошло незадолго до того, как Старовойт поздравил местных жителей с днем города. Позже о сбитом над областью БПЛА отчиталось Минобороны.

Около полуночи в воскресенье министерство региональной безопасности Тульской области сообщило, что силы ПВО сбили над регионом украинский дрон. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. До этого телеграм-каналы Shot и Baza со ссылкой на местных жителей сообщали о звуках взрывов.

Примерно в это же время в столичных аэропортах и в Жуковском ввели план «Ковер», пишет Mash. О том, что Домодедово около часа не принимал рейсы, сообщал ТАСС.

О сбитых дронах также отчитался губернатор Брянской области Александр Богомаз. «Силами Министерства обороны РФ над Суражским районом сбиты два беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет», — написал он.

Кроме того, Минобороны сообщило, что силы ПВО сбили четыре БПЛА над северо-западной частью акватории Черного моря и территорией аннексированного Крыма.

Россия атаковала Одесскую область беспилотниками и ракетами

Повреждена портовая инфраструктура и другие объекты, сообщил глава Одесской областной администрации Олег Кипер. По его словам, в Одессе один человек был ранен.

В привокзальной гостинице Одессы, которая несколько лет не работает, начался пожар. «19 "шахедов" и 11 "Калибров" сбиты силами и средствами противовоздушной обороны. К сожалению, враг коварно попал в припортовую инфраструктуру. Существенные повреждения получил морской вокзал в Одессе. "Ониксы" разрушили зернохранилища, но люди не пострадали», — говорится в сообщении сил обороны юга Украины.

В Белгороде в лесу пытали током подозреваемого в поджоге буквы Z

Задержанного в Белгороде 28-летнего жителя Калининграда Илью Ч., которого подозревают в поджоге инсталляции в виде буквы Z, вывезли в лес и пытали там несколько часов.

«Наручники мне на руках затянули так сильно, что у меня образовались гематомы. Под ноги мне положили деревянный предмет, и кто-то из мужчин с топором в руках грозился, что отрубит мне ноги, но они этого не сделали […] В один из моментов мне облили ноги какой-то горючей смесью и говорили, что сейчас мне подожгут ноги», — рассказал Илья.

По его словам, люди в штатском подносили к его спине газовую горелку, а также ударили электрошокером около 200 раз. После пыток в лесу в комнате Ильи прошел обыск, а его самого увезли на допрос. Его адвокат Евгения Суслова рассказала, что против Ильи завели дело о вандализме по мотивам политической и идеологической ненависти. Z-инсталляцию в Белгороде подожгли 18 сентября. Местный мэр Валентин Демидов тогда говорил, что «конструкция практически не пострадала».

Приемный отец тиктокера Дани Милохина рассказал о «заказной травле»

Дмитрий Тюленев записал видеообращение, в котором сообщил о давлении со стороны мэрии Анапы. Власти, по его словам, хотят снести его дом и дом его родителей, так как они якобы нарушают градостроительные нормы. Тюленев утверждает, что здания были построены в 1940-х годах и не вызывали претензий со стороны чиновников, в том числе во время проверки в 2019 году.

Кроме того, Тюленев рассказал, что власти города закрыли его магазин, который был «единственным нормальным источником дохода», а местные адвокаты отказываются представлять его интересы в суде. Тюленев заявил, что власти специально пытаются отвлечь его, чтобы он «не смог защищать Даню».

Даня Милохин уехал из России осенью 2022 года. После этого он спел украинский гимн, чем вызвал критику со стороны провластных СМИ. В сентябре стало известно, что Милохин вернулся в Россию. Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина попросила Минобороны призвать его в армию, и блогер первым же рейсом улетел из страны. Его приемный отец рассказал, что к нему домой приходили полицейские, которые хотели вручить Милохину повестку в военкомат.

В Ленинградской области пропал памятник финским солдатам, погибшим во Второй мировой войне. А в Якутске — польским и литовским политическим ссыльным

В городе Приозерск Ленинградской области пропал памятник финским солдатам, которые погибли во Второй мировой войне. В администрации главы Приозерского района Александра Соклакова местным жителям сказали, что не отвечают за содержание памятника и не знают где он сейчас находится. Мемориал установили в июне 2019 года при поддержке финского министерства культуры и образования.

В свою очередь, в Якутске демонтировали памятник польским и литовским политическим ссыльным. Об этом пишет местное издание SakhaDay. Памятник, как отмечается исчезал постепенно. Сначала его обнесли забором, а летом пропали таблички. Тогда местные власти также заявили, что не знают, что случилось с памятником. Теперь там не осталось ни одного камня.

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