Приемный отец тиктокера Дани Милохина Дмитрий Тюленев рассказал о давлении со стороны мэрии Анапы, которая хочет снести дома на его участке. Он опубликовал соответствующее видеообращение в своем инстаграме и попросил помощи юристов. Тюленев назвал происходящее «заказной травлей».

Мужчина сообщил, что к нему домой приходили полицейские, которые искали Даню Милохина, чтобы вручить ему повестку в военкомат. Вскоре после этого мэрия Анапы обратилась в суд с просьбой снести два здания — собственный дом Тюленева и дом его родителей — которые расположены на принадлежащем ему участке. Власти объяснили это тем, что здания якобы нарушают градостроительные нормы, и потребовали, в числе прочего, передвинуть стену одной из построек на три метра. При этом, как утверждает Тюленев, проверка, проведенная на его участке в 2019 году, не выявила никаких нарушений. Сами здания были построены в 1940-х годах и не вызывали претензий со стороны чиновников.

Также Тюленев пожаловался, что власти города закрыли его магазин, который был «единственным нормальным источником дохода». Он добавил, что местные адвокаты отказываются защищать его, так как «понимают, чем это грозит». Тюленев заявил, что власти специально пытаются отвлечь его, чтобы он «не смог защищать Даню».

Тиктокер Даня Милохин уехал из России осенью 2022 года. На одном из стримов он спел украинский гимн, а также записал «Дисс на Первый канал». Его активно критиковали российские пропагандисты.

В начале сентября телеграм-каналы и некоторые СМИ писали, что тиктокер вернулся в Россию. Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина обратилась к Минобороны с просьбой призвать Милохина в армию. После этого блогер снова покинул Россию.

РИА «Новости» со ссылкой на источник сообщило, что Милохин объявлен в розыск по заявлению военкомата Анапы, однако эту информацию позднее опроверг ТАСС.

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