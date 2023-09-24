В Курске дрон атаковал административное здание

В Курске беспилотник атаковал административное здание в Центральном округе, сообщил местный губернатор Роман Старовойт. «Незначительно пострадала крыша», — написал он. Незадолго до атаки дрона губернатор поздравил жителей Курска с днем города.

Телеграм-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на местных жителей пишет, что в городе прозвучала серия взрывов. На опубликованных в телеграм-канале кадрах над зданиями виден дым.

Некоторые местные жители написали в соцсетях, что удар пришелся по зданию областного управления ФСБ, обратил внимание телеграм-канал «Астра». Издание «Агентство» подтвердило, что дымка после взрыва поднялась в районе здания ФСБ.

Обновлено в 12:22. Добавлена информация про здание областного управления ФСБ.

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