В Белгороде задержали 28-летнего жителя Калининграда Илью Ч., которого подозревают в поджоге инсталляции в виде буквы Z. Он рассказал, что после задержания неизвестные вывезли его в лес, где пытали несколько часов. Об этом его адвокат Евгения Суслова сообщила изданию «Новая вкладка».

Калининградца задержали в Белгороде 19 сентября, на следующий день после поджога инсталляции. По словам адвоката, Илью остановили пятеро человек в гражданской одежде, когда он шел в магазин: они взяли его за руки и посадили в черный «Мерседес». Там на голову Илье надели мешок, а руки заковали в наручники. У него забрали все личные вещи, включая ключи от комнаты, в которой он жил в Белгороде.

Никто из присутствующих в машине не представился и не объяснил причину задержания. Пока автомобиль ехал в неизвестном направлении, Илью били по лицу и разным частям тела, спрашивая, «есть ли у него куратор». По словам задержанного, через 15-20 минут его привезли в лес, где пытали его на протяжении 4-5 часов.

Фото: Новая вкладка

Илья Ч. рассказал, что его то вытаскивали из автомобиля, то затаскивали обратно, при этом применяя электрошокер. По словам мужчины, его ударили током более 200 раз и угрожали отрубить ему ноги.

«Наручники мне на руках затянули так сильно, что у меня образовались гематомы. Под ноги мне положили деревянный предмет, и кто-то из мужчин с топором в руках грозился, что отрубит мне ноги, но они этого не сделали […] Также мужчины использовали газовую горелку, которую мне подносили в область спины на голое тело. В общей сложности мне нанесли более 50 ударов руками и ногами по различным частям моего тела. В один из моментов мне облили ноги какой-то горючей смесью и говорили, что сейчас мне подожгут ноги. Также неоднократно мои ноги были облиты водой, к которым сразу же подносили электрошокер, и мне было от этого гораздо больнее», — рассказал Илья.

По его словам, мужчины продолжали спрашивать, кто его куратор. Он отвечал, что никаких кураторов у него нет. Кроме прочего, неизвестные обтирали спину и руки Ильи предметом, напоминающим хозяйственное мыло, вкладывали этот предмет ему в руки и зажимали. Илья считает, что это были несколько предметов, похожих на ручную гранату и тротиловую шашку, которые у него позже нашли при обыске. Илья отрицает, что эти вещи принадлежат ему.

Илья также сообщил адвокату, что мужчины говорили ему, какие именно показания он должен дать в позиции, и записали видео с ним на мобильный. Они заставляли его сказать, что он не хочет жить в России и «негативно относится к политике и идеологии нашего государства». Видео в публичном доступе так и не появилось, пишет «Новая вкладка».

После пыток в лесу Илью привезли на обыск комнаты, где он жил, Прежде, чем выйти из машины, он провел в ней еще несколько часов с мешком на голове. Пытавшие его люди на время обыска надели на головы закрывающие лица балаклавы. Вечером Илью привезли в отделение полиции №1 УМВД по Белгороду. Там его удерживали до начала допроса, который состоялся 20 сентября.

Фото: Новая вкладка

Адвокат Суслова рассказала, что когда Илью завели в кабинет следователя, он с трудом мог двигаться, на его теле были многочисленные ссадины, кровоподтеки, гематомы и следы от электрошокера. Она сняла все травмы на телефон и подала ходатайство о медицинском освидетельствовании Ильм. Его удовлетворили.

На Илью завели уголовное дело о вандализме по мотивам политической и идеологической ненависти (статья 214 УК), ему избрали меру пресечения в виде «обязательства о явке», но силовики его так и не отпустили. Вечером 20 сентября полицейские оформили его задержание по новому уголовному делу — о незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ (статья 222.1 УК). 23 сентября Илье должны были избрать меру пресечения, однако заседание так и не состоялось из-за ходатайства Сусловой об истребовании дополнительных документов. Меру пресечения по новой статье Илье должны избрать в понедельник, 25 сентября.

Z-инсталляцию в Белгороде подожгли 18 сентября. Вскоре огонь потушил проезжавший мимо автомобилист с помощью собственного огнетушителя. Мэр Белгорода Валентин Демидов заявил, что «конструкция практически не пострадала».

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