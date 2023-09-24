В городе Приозерск Ленинградской области пропал памятник финским солдатам, которые погибли во Второй мировой войне. Об этом 21 сентября в местном паблике «Приозерск и район» во «Вконтакте» сообщили местные жители, обратила внимание «Бумага».

Журналисты издания «Фонтанка» связались с пользователем, который выложил снимок с пустым постаментом во «Вконтакте». Мужчина сказал, что не знает, куда делся памятник, и что сам хотел бы узнать о его судьбе. Издание отмечает, что несколько пользователей обратились за разъяснениями к главе администрации Приозерского района Ленобласти Александру Соклакову. В ответ они услышали, что администрация не отвечает за содержание памятника и не владеет информацией о том, где он сейчас находится.

Скриншот: Фонтанка

Мемориал финским солдатам, уроженцам Кякисалми — так раньше назывался Приозерск — установили 4 июня 2019 года. Он находится на месте захоронения 130 финских военнослужащих, погибших во время Второй мировой войны. Мемориал был установлен при поддержке финского министерства культуры и образования.

Фото: сообщество «Приозерск и район» во «Вконтакте»

Это не первый пропавший в России монумент, посвященный репрессированным и погибшим гражданам других стран. Например, В июле с Левашовского мемориального кладбища в Санкт-Петербурге исчез памятник репрессированным полякам. Тогда в местной администрации тоже заявили, что ничего не знают о его местонахождении. В прошлом году сообщалось о пропаже табличек о репрессированных и депортированных поляках в Томской области. Также таблички с именами исчезли с монумента Памяти поляков в Якутске.

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