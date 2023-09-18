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В Белгороде неизвестный поджег Z-инсталляцию 

11:37 • 18.09.2023

В Белгороде в ночь на 18 сентября неизвестный поджег Z-инсталляцию на проспекте Ватутина. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов. 

«Камера зафиксировала момент поджога, видеозапись передали в полицию. Проводятся следственно-розыскные мероприятия. Хочу отметить, что также камера зафиксировала машины, которые останавливались и пытались помочь», — написал он в своем телеграм-канале. 

На кадрах, снятых одной из камер видеонаблюдения, видно, как человек подходит к инсталляции и поджигает ее. Спустя какое-то время огонь потушил проезжавший мимо водитель с помощью собственного огнетушителя, а уже после этого подъехала пожарная машина. 

По словам Демидова, «конструкция практически не пострадала». Он обещал привести ее в порядок в ближайшее время. О задержании поджигателя не сообщалось. 

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