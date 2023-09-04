Полиция проверяет Лию Ахеджакову на предмет «дискредитации» армии, а ВСУ прорвали первую линию российской обороны. Главные новости минувших выходных

ВСУ прорвали первую линию российской обороны на южном фронте

Об этом в интервью изданию The Observer заявил командующий группировкой «Таврия», генерал ВСУ Александр Тарнавский. По его словам, первая линия российской обороны была самой укрепленной.

Тарнавский отметил, что при сооружении обороны на южном фронте российская армия потратила 60% сил и средств на оборудование первой линии, и лишь по 20% на вторую и третью.

«Россияне считали, что украинцы не пройдут эту линию обороны. Готовились больше года. Они сделали все, чтобы эта территория была хорошо подготовлена», — отметил Тарнавский.

По его словам, теперь продвижение ВСУ вглубь российских оборонительных порядков ускорится, так как на пути украинских военных уже не так много минных полей, а российская армия быстро расходует резервы.

Российские силовики проверяют актрису Лию Ахеджакову по статье о «дискредитации» армии

Поводом для проверки, как сообщает ТАСС, стало появление актрисы на сцене театра в Бремене с украинским флагом в руках.

Как сообщается, донос на Ахеджакову написал глава общественной организации «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин. Он сообщил полицейским, что в интернете появилось видео со спектакля «Мой внук Вениамин», в котором Ахеджакова играла в Бремене 27 июня. В конце спектакля актриса вышла на сцену с украинским флагом, чем, по мнению Бородина, «дискредитировала» российскую армию.

Сама Ахеджакова позже заявила, что украинский флаг ей дал один из зрителей во время вручения цветов.

«Что вы несете? С каким я вышла флагом? Мне какой-то провокатор подавал цветы, и он мне сунул этот флаг. [...] Я вначале думала, что это шарфик. Это провокаторы специально сделали. Этого человека мы так и не смогли найти», — сказала она в разговоре с «Газетой.ру».

В Москве и Санкт-Петербурге массово снимают таблички проекта «Последний адрес» с именами репрессированных

Эту информацию «Холоду» подтвердил один из руководителей проекта Сергей Пархоменко. Он отметил, что таблички снимают не в связи с каким-то «государственным решением», а «по инициативе негодяев», которые решили, что «настало их время».

2 сентября стало известно, что в Санкт-Петербурге с Дома специалистов на Лесном проспекте, 61 убрали 34 таблички с именами жертв Большого террора. На следующий день появились сообщение о демонтаже пяти памятных знаков с именами репрессированных со стены дома на Покровском бульваре в Москве.

По словам Пархоменко, аналогичные процессы происходят и в других российских городах. Он отметил, что общее количество снятых памятных знаков «исчисляется многими десятками и сотнями».

Издание «Грани.ру» объявило о приостановке своей работы

Соответствующее сообщение появилось на сайте издания. «Мы не будем ностальгировать, благодарить и целоваться. Мы будем говорить об ошибках. О том, как вдохновленно освещали игрушечный российский протест. Как велись на дискурс “ненасилия”. […] Как по инерции протягивали микрофон оппозиционным авторитетам. Как старательно фиксировали “достижения гражданского общества”, закрывая глаза на имперский реваншизм», — говорится в нем.

Журналисты отметили, что перезапуск «Граней.ру» возможен только с новой командой и новой программой. «Этот проект должен быть посвящен распаду империи, деколонизации, освободительной борьбе народов России», — написали они.

«Грани.ру» начали свою работу зимой 2000 года. В 2014-м сайт издания заблокировали из-за «призывов к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности и участию в несанкционированных властями публичных акциях». В 2022 году ЕСПЧ признал блокировку незаконной и присудил изданию компенсацию в десять тысяч евро.

Десятки тысяч участников фестиваля Burning Man застряли в пустыне из-за ливней

Как сообщает CNN, десятки тысяч участников фестиваля Burning Man, который ежегодно проходит в пустыне Блэк-Рок в американском штате Невада, не могут покинуть его территорию.

Организаторы фестиваля призвали участников экономить воду, еду и топливо, пояснив, что въезд и выезд на площадку временно закрыты. Ежегодно Burning Man посещают около 70 тысяч человек. Сколько из них не могут покинуть площадку из-за ливней — неизвестно.

Из-за обильных ливней, прошедших в пятницу, песок местами превратился в густую глину, по которой не могут проехать машины. Дороги, ведущие к площадке фестиваля, также размыло. Всего за сутки в пустыне Блэк-Рок выпала трехмесячная норма осадков.

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