Десятки тысяч участников фестиваля Burning Man застряли в пустыне из-за ливней

Десятки тысяч участников фестиваля Burning Man, который ежегодно проходит в пустыне Блэк-Рок в американском штате Невада, не могут выехать с площадки из-за прошедших ливней. Об этом сообщает CNN

Организаторы фестиваля, который в этом году проходит с 28 августа по 4 сентября, призвали участников экономить воду, еду и топливо, так как въезд и выезд на площадку временно закрыты. Ежегодно Burning Man посещают около 70 тысяч человек. Сколько из них не могут покинуть площадку из-за ливней — неизвестно.

Из-за обильных ливней, прошедших в пятницу, песок местами превратился в густую глину, по которой не могут проехать машины. Дороги, ведущие к площадке фестиваля, также размыло. Всего за сутки в пустыне Блэк-Рок выпала трехмесячная норма осадков.

BBC со ссылкой на местную полицию пишет, что во время сильного ливня на фестивале погиб один человек. Издание не сообщает обстоятельства его смерти, однако пишет, что началось расследование.

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