МВД начало проверку в отношении Лии Ахеджаковой по статье о «дискредитации» армии, сообщает ТАСС. Поводом стало то, что актриса появилась на сцене театра в Бремене с украинским флагом.

По информации агентства, жалобу на Ахеджакову написал глава общественной организации «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин. Он сообщил полицейским, что в интернете появилось видео со спектакля «Мой внук Вениамин», в котором Ахеджакова играла в Бремене 27 июня. В конце спектакля актриса вышла на сцену с украинским флагом, чем, по мнению Бородина, «дискредитировала» российскую армию.

Бородин регулярно пишет доносы на известных людей. Он жаловался на солистку группы «Ночные снайперы» Диану Арбенину, певца Валерия Меладзе, а также на Аллу Пугачеву, Семена Слепакова, Лайму Вайкуле и актера Данилу Козловского. Лию Ахеджакову он просил внести в реестр «иноагентов» и завести на нее три уголовных дела, в том числе о госизмене.

85-летняя Лия Ахеджакова неоднократно выступала против войны в Украине. На этом фоне российские театры один за другим отменили все спектакли с ее участием.

В комментарии «Газете.ру» актриса заявила, что украинский флаг ей дал провокатор. «Что вы несете? С каким я вышла флагом? Мне какой-то провокатор подавал цветы, и он мне сунул этот флаг. [...] Я вначале думала, что это шарфик. Это провокаторы специально сделали. Этого человека мы так и не смогли найти», — сказала Ахеджакова.

Обновлено в 17:24. В заголовке слово «вышла» изменено на «появилась». Добавлен комментарий Лии Ахеджаковой.

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