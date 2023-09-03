ВСУ прорвали самую укрепленную из трех линий российской обороны — украинский генерал

На южном фронте ВСУ удалось прорвать первую из трех линий российской обороны. Она была самой укрепленной. Об этом командующий группировкой «Таврия», генерал ВСУ Александр Тарнавский заявил в интервью изданию Observer.

«Сейчас мы находимся между первой и второй линиями обороны. В центре наступления мы сейчас завершаем уничтожение подразделений противника, обеспечивающих прикрытие отхода российских войск за вторую линию обороны», — сказал он.

По словам Тарнавского, при сооружении обороны на южном фронте российская армия потратила 60% сил и средств на оборудование первой линии, и лишь по 20% на вторую и третью.

«Россияне считали, что украинцы не пройдут эту линию обороны. Готовились больше года. Они сделали все, чтобы эта территория была хорошо подготовлена», — отметил Тарнавский.

Он пояснил, что ВСУ потратили много времени на прорыв первой линии российской обороны потому, что наткнулись на сплошные минные поля и постоянно подвергались обстрелам российской артиллерии. Из-за этого разминирование можно было вести только пехотой и только ночью. Тарнавский убежден, что теперь продвижение ВСУ вглубь российских оборонительных порядков ускорится, так как на пути украинских военных уже не так много минных полей, а российская армия быстро расходует резервы.

«Противник подтягивает резервы не только из Украины, но также и из России. Но рано или поздно у россиян кончатся все их лучшие солдаты. Это даст нам импульс для того, чтобы атаковать больше и быстрее. У нас все впереди», — заявил Тарнавский.

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