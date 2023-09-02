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С дома в Петербурге убрали 34 таблички с именами репрессированных

11:44 • 02.09.2023

С Дома специалистов на Лесном проспекте, 61 в Санкт-Петербурге убрали 34 таблички с именами жертв Большого террора. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Таблички были размещены фондом «Последний адрес» и были посвящены репрессированным жильцам дома.

На сайте «Последнего адреса» говорится, что таблички на Доме специалистов устанавливались с 2016 по 2021 год. Некоторые из них были посвящены работникам завода «Красная заря», которых расстреляли по обвинению в «участии в контрреволюционной организации, ведшей подрывную деятельность на заводе». На еще одной табличке было имя инженера и директора «Севкабеля» Ефима Коварского, которого расстреляли в 1937-м. 

Летом 2023 года таблички с именами репрессированных также начали исчезать с домов в Москве. Власти объяснили это тем, что собственники квартир не согласились на их установку. 

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