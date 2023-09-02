Издание «Грани.ру» объявило о приостановке работы

«Грани.ру» объявило о приостановке своей работы. Об этом сообщается на сайте издания.

«Мы не будем ностальгировать, благодарить и целоваться. Мы будем говорить об ошибках. О том, как вдохновленно освещали игрушечный российский протест. Как велись на дискурс “ненасилия”. […] Как по инерции протягивали микрофон оппозиционным авторитетам. Как старательно фиксировали “достижения гражданского общества”, закрывая глаза на имперский реваншизм», — говорится в сообщении издания.

Журналисты отметили, что перезапуск «Граней.ру» возможен только с новой командой и новой программой. «Этот проект должен быть посвящен распаду империи, деколонизации, освободительной борьбе народов России», — сказано в сообщении.

«Грани.ру» запустились зимой 2000 года. В 2014-м сайт издания заблокировали по «закону Лугового», который позволяет блокировать сайты «призывами к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности и участию в несанкционированных властями публичных акциях». В 2022 году ЕСПЧ признал блокировку незаконной и присудил изданию компенсацию в 10 тысяч евро.

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