«Это не государственное решение». В Москве сняли пять табличек с именами репрессированных

В центре Москвы с дома по адресу Покровский бульвар 14/5 сняли пять табличек проекта «Последний адрес» с именами репрессированных. Это «Холоду» подтвердил один из руководителей проекта Сергей Пархоменко.

«Это не государственное решение — бороться с “Последним адресом”. Не существует никакой директивы, приказа или централизованных распоряжений удалять таблички. Это частная инициатива всяких негодяев, которые решили, что вот как раз сейчас пришло их время. Они много лет ненавидели нас, “Мемориал”, вообще всю эту работу, связанную с осмыслением истории. Ненавидели, но боялись высунуться. Теперь они решили, что сейчас за это их еще и похвалят. И на вопрос, а что происходит с табличками “Последнего адреса” хочется ответить традиционным вопросом: “а вообще что случилось?” Как вы себе представляете: война будет идти, люди будут отдавать за деньги своих детей на смерть, они будут подчиняться тирану, а одна отдельно взятая общественная инициатива почему-то останется в безопасности, и какие-то таблички почему-то будут висеть на своих местах, и их никто не тронет? Это часть общей ситуации, общей моральной катастрофы в российском обществе. И, когда мне пишут жильцы еще одного дома, что у них со стены исчезли памятные знаки, и спрашивают, что теперь делать, я отвечаю им: “Вы не смогли ваш дом защитить от вандалов”», — сказал Пархоменко.

Таблички «Последнего адреса» начали массово пропадать с домов в Москве, Санкт-Петербурге и других российских городах с начала лета. По словам Пархоменко, их количество уже «исчисляется сотнями».

Накануне стало известно, что в Санкт-Петербурге с дома специалистов на Лесном проспекте убрали 34 таблички с именами жертв Большого террора.

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