В городе Степанакерт в Нагорном Карабахе умер 40-летний местный житель К. Ованнисян. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в непризнанной республике Гегам Степанян, сопроводив пост фотографиями умершего с заблюренным лицом.

По словам Степаняна, мужчина скончался в результате хронического недоедания и белково-энергетического дефицита. Это первый известный случай смерти от голода после блокировки Азербайджаном Лачинского коридора, соединяющего Нагорный Карабах и Армению.

«Катастрофическая продовольственная ситуация, вызванная блокадой и особенно двухмесячной полной осадой, и вследствие этого недоедание лиц и угроза голода, отсутствие необходимых лекарств и невозможность полноценного функционирования системы здравоохранения создают прямые и неоспоримые угрозы для 120 тысяч населения Арцаха», — написал Степанян.

12 декабря 2022 года Азербайджан заблокировал единственный наземный путь из Армении в Нагорный Карабах — Лачинский коридор. По нему в непризнанную республику поставляли продукты, лекарства и топливо. Местные жители практически сразу после блокады начали выкладывать фотографии с пустыми прилавками в магазинах и говорить о гуманитарной катастрофе. Помимо сложностей с доставкой продовольствия, в Нагорном Карабахе возникают проблемы с поставками газа и электричества.

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Российские миротворцы, которые с 2020 года должны контролировать Лачинский коридор, не вмешиваются в происходящее. Издание RusNews сообщает, что жители города Иванян в непризнанной республике обратились к российским миротворцам, требуя принять меры для разрешения ситуации. Те пригрозили проехать по людям на БТР.

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