Над Крымским мостом сбили три ракеты

Власти аннексированного Крыма отчитались о трех сбитых украинских ракетах над Керченским проливом. За субботу движение по Крымскому мосту перекрывали трижды, в результате к вечеру там образовалась километровая пробка. При этом никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

В телеграм-каналах распространялись фотографии, на которых вокруг моста был виден густой дым. Местные власти назвали это специальной дымовой завесой. Вечером 13 августа Владимир Зеленский подтвердил причастность ВСУ к ударам по мосту. «Каждый уничтоженный оккупант, все единицы сожженной российской техники, огонь в их штабах и на складах, очень красноречивое задымление на Крымском мосту и не только – все это свидетельство того, что мы никакого преступления России не оставим без ответа», — написал он.

В Приморском крае наводнение, там затопило более четырех тысяч домов, а из лесов начали выходить тигры

В Приморье из-за тайфуна «Ханун» произошло наводнение, пострадали 65 населенных пунктов. Оттуда эвакуировали более двух тысяч человек. В МЧС отчитались, что всего в Приморском крае затопило более четырех тысяч жилых домов. В Уссурийске прорвало дамбу, которую создавали для сдерживания паводка.

В прокуратуре края сообщили о гибели двух детей в результате наводнения. Местные жители начали замечать тигров, выходящих из лесов.

В Забайкалье задержали третьего подозреваемого в избиении участника войны в Украине, который потерял ногу на фронте

43-летний Иван Зырянов сам сдался полиции, сообщили в МВД. Ранее его объявили в розыск и заочно арестовали. Ему и двум другим фигурантам дела — 19-летнему Владиславу Александрову и 27-летнему Сергею Пискареву — вменяют «дискредитацию» армии, умышленное причинение легкого вреда здоровью и повреждение имущества.

В ночь на 6 августа в Нерчинско-Заводском районе Забайкальского края произошла драка. Как сообщалось, несколько местных жителей напали на участника войны в Украине Михаила Таскина, избили его и сорвали с него медали. Позднее выяснилось, что драку спровоцировал сам Таскин.

В Херсонской области в результате обстрела погибла целая семья с маленькими детьми

В селе Широкая Балка Херсонской области в результате российского обстрела погибла семья с маленькими детьми. Жертвами атаки стали отец и мать, их новорожденная дочь, которой было 23 дня, и 12-летний сын.

Еще два человека погибли в селе Станислав, сообщил глава ОФиса президента Украины Андрей Ермак.

В многоэтажку в Белгороде врезался беспилотник

В многоквартирный дом в Белгороде врезался беспилотник, никто не пострадал. В нескольких квартирах выбило стекла, там повреждены кондиционеры и посечен фасад здания. Также повреждения получили 15 автомобилей.

Местные власти отчитались о четырех сбитых беспилотниках за воскресенье. Три дрона, как утверждало Минобороны, удалось сбить системой ПВО.

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