В Приморье из-за наводнения из лесов начали выходить тигры. Об этом сообщается в телеграм-канале центра «Амурский тигр».

Так, в Уссурийском городском округе семья из трех человек встретила молодого тигра. Хищник недолго шел за их машиной и, как сообщается, не проявлял агрессии.

В субботу еще одного тигра видели в Надеждинском районе Приморья. «Как и в случае со встречей, произошедшей в Уссурийском городском округе, информацию передали в охотнадзор, чтобы инспекторы могли отслеживать ситуацию», — говорится в сообщении центра «Амурский тигр».

Во вторник в Приморье объявили штормовое предупреждение из-за тайфуна «Ханун». От наводнения пострадали 65 населенных пунктов, из затопленных районов эвакуировали более двух тысяч человек.

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