Над Керченским проливом сбита еще одна ракета, сообщил глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов.

Движение по Крымскому мосту перекрыли в третий раз за сутки, пишет «Интерфакс». В его районе вновь виднеется дым, говорится в сообщении телеграм-канала «Крымский ветер». Astra со ссылкой на жителей Керчи сообщает о восьми взрывах.

В Минобороны произошедшее назвали «новой попыткой киевского режима нанести террористический удар по Крымскому мосту» с использованием зенитной ракеты С-200. Пострадавших и разрушений нет, сказали в ведомстве.

По словам Аксенова, это уже третья ракета, сбитая в районе Крымского моста за 12 августа.

Обновлено в 16:01. Добавлен комментарий Минобороны.

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